Ba mẫu xe điện hạng sang có giá đắt đỏ tại Việt Nam, không dành cho số đông

Porsche Taycan nâng cấp, Mercedes-Maybach EQS 680 và Audi RS e-tron GT Quattro là những mẫu xe thuần điện sang trọng ra mắt thị trường Việt Nam chưa lâu. Nhóm xe điện hạng sang tại Việt Nam hiện nay vẫn là sân chơi riêng của những thương hiệu Đức. Với giá bán trên dưới 5 tỷ đồng, chắc chắn những mẫu xe dưới đây không dành cho số đông. Porsche Taycan 2025: 4,62-9,51 tỷ đồng Porsche Taycan là mẫu xe siêu xe thể thao thuần điện đầu tiên về Việt Nam vào năm 2020. Mới đây, 17/10, Taycan đã được hãng xe Đức giới thiệu vào Việt Nam phiên bản 2025 với nhiều nâng cấp. Cụ thể, Taycan 2025 có 2 biến thể là Sports Sedan và Cross Turismo với 8 phiên bản, nhiều hơn 5 phiên bản so với trước đây. Giá bán của mẫu siêu xe thể thao thuần điện này khá chênh lệch giữa các phiên bản, dao động từ 4,62 tỷ đồng cho bản Taycan cơ sở và cao nhất là 9,51 tỷ đồng cho bản Taycan Turbo GT. Porsche Taycan 2025 được giới thiệu tại Việt Nam tới 8 phiên bản. Ảnh: Hoàng Hiệp Porsche Taycan 2025 vẫn có cấu hình 1 mô tơ điện trên các bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau, và 2 mô tơ điện trên các bản 4S, Turbo và Turbo S với hệ dẫn động 4 bánh. Các phiên bản cơ sở sử dụng hệ dẫn động cầu sau, mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, nhanh hơn 0,6 giây so với phiên bản tiền nhiệm. Phiên bản cao cấp nhất Taycan Turbo GT được nâng cấp công suất, tăng từ 750 mã lực lên 938 mã lực. Xe tăng tốc từ 0-100km/h trong chỉ 2,3 giây và trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất của Porsche. Mercedes-Maybach EQS 680: 7,61 tỷ đồng Mẫu xe siêu sang điện Mercedes-Maybach EQS 680 được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 10/10, trong khuôn khổ triển lãm The Avantgarde 2024 tại Hà Nội. Chiếc SUV điện này chỉ có 1 phiên bản duy nhất với giá bán 7,61 tỷ đồng. Đây là mẫu xe thuần điện Maybach đầu tiên về Việt Nam. Mercedes-Maybach EQS 680 là mẫu xe SUV siêu sang thuần điện đầu tiên của hãng xe Đức. Ảnh: Hoàng Hiệp Về khả năng vận hành, hai động cơ điện ở phía trước và sau của Mercedes-Maybach EQS 680 SUV sản sinh công suất cực đại 658 mã lực, mô-men xoắn 955Nm. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,4 giây và vận tốc tối đa đạt 210 km/h. Chiếc SUV siêu sang này được trang bị hệ thống pin Lithium-ion với dung lượng 118kWh, cho phép di chuyển 559-611 km sau một lần sạc đầy. Hệ thống sạc DC cho phép sạc từ 10-80% chỉ trong 31 phút, trong khi sạc AC giúp sạc đầy pin trong hơn 6 giờ. Audi e-tron GT Quattro: 3,95 - 4,99 tỷ đồng Audi đưa các mẫu ô tô điện vào Việt Nam từ khá sớm. Vào tháng 7/2022, Audi đã ra mắt xe e-tron GT quattro tiêu chuẩn. Sau đó gần 1 năm, tháng 4/2023, Audi giới thiệu thêm phiên bản hiệu suất cao RS e-tron GT, được coi là cạnh tranh trực tiếp với "người đồng hương" Porsche Taycan. Hai phiên bản Audi e-tron GT Quattro và RS e-tron GT có giá lần lượt là 3,95 và 4,99 tỷ đồng. Audi e-tron GT và RS e-tron GT có giá chênh nhau hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Audi Việt Nam Bản tiêu chuẩn Audi e-tron GT quattro trang bị hai động cơ điện, sản sinh công suất 476 mã lực, mô-men xoắn 630Nm kết hợp với hộp số tự động 2 cấp. Tính năng "Over Boost" (tăng sức mạnh tạm thời trong thời gian ngắn), giúp tăng công suất lên 530 mã lực và mô-men xoắn lên 640Nm. Phiên bản này đi kèm gói pin 85kWh, cho khả năng di chuyển 488km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây và đạt tốc độ tối đa 245 km/h. So với bản tiêu chuẩn, Audi RS e-tron GT nổi trội hơn nhiều về hiệu suất. Xe có công suất 598 mã lực cùng mô-men xoắn 830Nm. Ở chế độ "Boost", chiếc xe có thể sản sinh công suất lên tới 646 mã lực và mô-men xoắn 830Nm. RS e-tron GT tăng tốc từ 0-100 km/h trong chỉ 3,3 giây (nhanh hơn bản thường 0,8 giây) và có thể di chuyển quãng đường 472km trong một lần sạc đầy. Tổng hợp