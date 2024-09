Ba mẫu ô tô cũ giữ giá kỳ lạ trên thị trường Việt Nam

Dù đã trên chục năm tuổi nhưng 3 mẫu ô tô cũ dưới đây vẫn được nhiều người Việt tìm mua với giá bán cao hơn so với các đối thủ hoặc xe tương đương giá trị cùng thời. Toyota Zace Surf 2005 Khi mua xe ô tô cũ đời sâu, nhiều người sẽ thường nghĩ tới một chiếc xe của Toyota nhờ nổi tiếng về độ bền bỉ và tin cậy. Trong đó, mẫu Zace Surf là cái tên mà nhiều người có thể cân nhắc lựa chọn. Toyota Zace Surf là phiên bản cuối cùng của dòng xe 7 chỗ Zace được sản xuất vào tháng 5/2005 trước khi được thay thế bởi người đàn em Toyota Innova. Thời điểm này, xe có giá 32.000 USD (khoảng 480 triệu đồng). Zace Surf được cải tiến thiết kế lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn halogen trước và đèn sương mù, cản trước, thanh viền hông xe, tay nắm cửa ngoài và viền kính chắn gió mạ crôm, bộ vành đúc 15 inch. Bảng điều khiển xe ốp gỗ, ghế bọc da, đầu CD 6 loa. Xe được trang bị động cơ 1.8L, công suất cực đại 83 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Hiện tại, Toyota Zace Surf đang được rao bán trên các sàn xe cũ với giá bán dao động từ 150-170 triệu đồng, tương đương với giá trị còn 31,25-35,4%. Trong khi đó, đối thủ cùng thời là Mitsubishi Jolie 2005 hiện có giá 60-80 triệu đồng, tương đương giá trị còn 14-18,7% so với lúc mới mua ( giá 28.600 USD, khoảng 429 triệu đồng theo tỷ giá 2005). Toyota Zace Surf 2005. Ảnh: Phạm Giang Nam

Ưu điểm: Không gian rộng rãi, phụ tùng thay thế nhiều, ít hỏng vặt, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Khoảng sáng gầm xe ở mức 180mm đủ để vượt chỗ ngập khoảng nửa mét. Nhược điểm: Không có phanh ABS, chỉ có 1 túi khí, sắp qua 20 tuổi nên chỉ còn 1 năm đăng kiểm. Xe sau 21 tuổi sẽ phải đăng kiểm 6 tháng/lần. Hyundai Getz 1.4AT 2009 Trên thị trường ô tô cũ, mẫu Hyundai Getz trở thành hiện tượng đặc biệt khi có giá đắt hơn so với các xe khác cùng đời như KIA Morning, Hyundai i10. Cụ thể, phiên bản số tự động của Hyundai Getz 2009 đang rao bán từ 180-190 triệu đồng, trong khi cùng đời này, KIA Morning 1.0 số tự động giá từ 140-150 triệu đồng, Hyundai i10 1.2AT giá 160-170 triệu đồng, Daewoo Matiz Groove 1.0 AT giá 150 triệu đồng. Tại Việt Nam, dù là xe hatchback cỡ B nhưng vì có giá bán tiệm cận với các mẫu xe hatchback cỡ A nên Hyundai Getz thường được xếp "chung mâm" với KIA Morning/Picanto hay Daewoo Matiz Groove cùng đời. Theo nhiều người, Hyundai Getz bản số tự động giá cao vì không có nhiều xe tồn tại và đa số là dân dùng thay vì chạy taxi nhan nhản như bản số sàn. Ở thời điểm năm 2008-2010, Hyundai Getz đều được nhập khẩu, bán với 2 phiên bản gồm 1.1 MT có giá 16.900 USD (quy đổi khoảng 285 triệu đồng, tỷ giá 17.961 VND/1 USD) và 1.4 AT có giá 18.900 USD (quy đổi khoảng 319 triệu đồng). Đến năm 2011, mẫu xe này ngừng sản xuất và được thay thế bằng Hyundai i20. Như vậy, sau 15 năm sử dụng, Hyundai Getz 1.4AT 2009 chỉ mất khoảng 44% giá trị so với lúc mới mua. Đây là con số quá ấn tượng bởi nếu tính vo mỗi năm mất 10% giá trị của ô tô mới mua thì thường sau 10 năm, một chiếc xe sẽ gần như hết khấu hao và giá trị thường chỉ còn khoảng 20-30% (chưa tính số tiền sửa chữa, bảo dưỡng). Hyundai Getz 1.4AT 2009 dùng động cơ 1.4L với công suất lớn nhất 96 mã lực, mô-men xoắn 126 Nm đi kèm số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn của xe có 2 túi khí, phanh ABS, trợ lực lái. Hyundai Getz 1.4AT 2009. Ảnh: Võ Minh Chính Ưu điểm: Sau 15 năm, Hyundai Getz vẫn không cho thấy cảm giác bị lỗi thời nhờ thiết kế theo phong cách châu Âu. Ngoài ra, Hyundai Getz vốn là dòng xe hatchback cỡ B nên có lợi thế về kích thước so với các mẫu xe như KIA Morning hay Chevrolet Spark cùng đời. Nhờ đó, không gian bên trong của Hyundai Getz đem lại cảm giác rộng rãi và thoải mái hơn. Động cơ 1.4L khá mạnh so với các xe cỡ A cùng đời, xe đầm chắc nhờ hệ thống treo đánh giá tốt hơn dòng cỡ A. Chi phí bảo dưỡng, phụ tùng rẻ và dễ kiếm. Nhược điểm: Do là dòng xe giá rẻ nên các trang bị của Hyundai Getz chỉ ở mức trung bình như đèn pha halogen, điều hòa chỉnh cơ, hệ thống giải trí CD..., cơ bản là đủ dùng nên sẽ cần nâng cấp thêm như màn hình Android. Xe có khả năng cách âm ở mức trung bình, khi di chuyển xa hoặc chạy trên đường xấu trong thời gian dài sẽ gây cho người ngồi trong cảm giác mệt mỏi do tiếng ồn. Toyota Vios 1.5G 2014 Tháng 4/2014, Toyota Vios thế hệ thứ 3 bán ra tại thị trường Việt Nam đã khởi đầu cho chuỗi thành công kéo dài gần một thập kỷ. Suốt từ năm 2014 - 2020, Toyota Vios chưa từng một lần để các đối thủ vượt qua. Đến nay, Toyota Vios từ đời 2014 đến 2017 vẫn cực kỳ giữ giá. Điển hình như Toyota Vios 2014 khi ra mắt có 3 phiên bản, bao gồm 1.5G (giá 612 triệu đồng) và 1.5E (giá 561 triệu đồng) sử dụng động cơ 1.5L, bản 1.3J (giá 538 triệu đồng) sử dụng động cơ 1.3L. Riêng bản 1.5G lắp hộp số tự động 4 cấp. Hai bản 1.5E và 1.5J lắp hộp số sàn 5 cấp. Đến nay, phiên bản Vios 1.5G 2014 đang có giá từ 330-360 triệu đồng, tương đương với việc mất giá trị từ 41-46% sau 10 năm. Trong khi đó, đối thủ Honda City 1.5AT 2014 hiện đang bán từ 290-320 triệu đồng. So với lúc mới ra mắt giá 599 triệu đồng, sau 10 năm Honda City 1.5AT mất giá trị từ 46,5-51,6%. Nissan Sunny XV 2014 hiện giá khoảng 250 triệu đồng, mất giá trị 57,5% so với lúc mới mua (giá 588 triệu đồng). Toyota Vios 1.5G 2014. Ảnh: Trần Tuấn Nam, Nguyễn Hữu Thắng Ưu điểm: Nhiều người dùng vẫn đánh giá thiết kế của Toyota Vios thế hệ thứ 3 vẫn là đẹp nhất trong số 4 thế hệ hiện hành. Kiểu dáng xe khá thuần mắt, nhất là cụm đầu xe là sự phá cách theo xu hướng trẻ trung, lịch sự. Hộp số tự động 4 cấp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 7 lít/100km. Tổng thể nội thất gọn mắt, nhiều chi tiết tạo hình ấn tượng, gần như ít phải nâng cấp. Xe có sẵn bộ neo ghế trẻ em ở hàng ghế sau. Nhược điểm: Dù nội thất ít điểm trừ nhưng riêng ánh sáng trên bảng điều khiển lại cho cảm giác tối, khiến cho người lái có cảm giác khó chịu trong điều kiện ban đêm. Nếu là xe nguyên bản thì màn hình DVD khá lỗi thời, sẽ cần nâng cấp. Trang bị an toàn đủ dùng, không nổi trội so với đối thủ cùng đời. Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn giá xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!