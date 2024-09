Ba mẫu ô tô cỡ nhỏ số tự động giá chưa đến 100 triệu đồng

Ba mẫu ô tô dưới đây đều có điểm chung là giá dưới 100 triệu đồng, trang bị số tự động nhưng kích thước nhỏ và năm sản xuất cách đây đã lâu. Hiện nay, thị trường ô tô cũ khá sôi động với nhiều lựa chọn ở các phân khúc, tầm tiền khác nhau. Nếu như khoảng vài năm trước, người có nhu cầu mua ô tô khó có thể kiếm được xe số tự động trong tầm giá 100 triệu đồng thì nay đã khác. Dưới đây là 3 mẫu ô tô cỡ nhỏ trang bị số tự động đang có giá dưới 100 triệu đồng. Daewoo Matiz Joy 2007 AT: Giá từ 90-95 triệu đồng Lâu nay, Daewoo Matiz luôn được coi là cái tên mỗi khi nhắc cần đến chiếc xe có giá rẻ nhất thị trường. Mức giá phổ biến cho Matiz đời dưới 2005, trang bị số sàn chỉ vài chục triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy tay ga phổ thông như Honda Vision. Trong các phiên bản thì Daewoo Matiz Joy đời 2007 được đánh giá khá cao bởi trang bị số tự động và có nguồn gốc nhập khẩu. Nếu như cách đây khoảng 2 năm, một chiếc Matiz Joy đời 2007 được bán không dưới 130 triệu đồng thì nay giá giảm chỉ còn 90-95 triệu đồng, ngang ngửa giá niêm yết của Honda SH125. Ở phiên bản 2007, ngoại hình chiếc Daewoo Matiz Joy khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản lắp ráp trong nước sản xuất 2006, 2007 bởi chiếc xe mang kiểu dáng thế hệ thứ 2 (ra đời 2005-2009), trong khi phải đến giữa năm 2008 thiết kế này mới xuất hiện trong tên gọi mới Chevrolet Spark lắp ráp. Đầu và đuôi xe vẫn thuôn tròn nhưng kích thước trục dài cơ sở đã lớn hơn, tạo cảm giác thoải mái ở bên trong. Daewoo Matiz Joy 2007 vẫn dùng động cơ nhỏ 0,8 lít, 3 xi lanh có công suất 51 mã lực, đi kèm hộp số tự động. Mức tiêu thụ nhiên liệu từ 6-7 lít xăng/100 km, nhưng nếu tải nặng, có thể lên tới trên 10 lít. Daewoo Matiz Joy 2007. Ảnh minh họa: Phan Quang Tú Ưu điểm: Thuộc thế hệ thứ 2 nên Daewoo Matiz Joy 2007 trông khá tương đồng với các xe Chevrolet Spark sản xuất tại Việt Nam đời cao (2009-2011). Kích thước xe nhỏ gọn, trang bị số tự động nên dễ dàng luồn lách, tìm chỗ đỗ trên phố. Phụ tùng dòng Daewoo Matiz rẻ, dễ thay thế và sửa chữa. Nhược điểm: Khung gầm xe Daewoo Matiz dù nhập khẩu hay lắp ráp lâu nay bị chê là nhanh mục mọt, cần kiểm tra kỹ. Động cơ công suất nhỏ nên không hợp tải nặng và leo dốc. Trang bị tiện nghi và an toàn trên xe ở mức đủ dùng, không nên đi xa mà nên hoạt động ở môi trường đô thị. KIA Morning 2007 AT: Giá 90 triệu đồng KIA Morning vẫn là một cái tên được nhiều người tìm mua ô tô cũ nghĩ đến khi muốn chuyển từ xe máy sang xe hơi nhưng tài chính eo hẹp. Cách đây vài năm, với số tiền khoảng 100 triệu đồng, người Việt chỉ có thể tìm mua được Morning số sàn đời sâu 2005-2008 thì hiện tại, trên thị trường đã có một số bản số tự động giá dưới 100 triệu như SLX 2006, 2007. Phiên bản KIA Morning SLX đời 2007 nhập khẩu là bản cuối cùng dùng thiết kế chi tiết vuông vức trước khi chuyển sang đời 2008 bo tròn. Đây cũng là đặc điểm dễ nhận ra của hai đời xe KIA Morning này. KIA Morning 2007 AT nhập khẩu dùng động cơ 1.0L, cho công suất mạnh hơn ở mức 72 mã lực, sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn trên xe có túi khí hàng ghế trước, phanh ABS. KIA Morning 2007 AT. Ảnh minh họa: Ngọc Thắng Ưu điểm: So với Daewoo Matiz cùng đời thì động cơ KIA Morning 2007 AT khỏe hơn. Không gian chỗ ngồi trên xe cũng rộng rãi hơn Matiz. Thiết kế nội thất của xe dù đời khá sâu nhưng không đến nỗi quá lạc hậu. Động cơ và hộp số lành, dễ sửa. Nhược điểm: Trang bị nội thất trên xe lạc hậu so với các xe đời mới, cần phải nâng cấp lên như màn hình Android, đèn chiếu sáng. Xe hay bị một số lỗi vặt như hỏng dây ga, két nước kém độ bền, dễ sôi nước. Chevrolet Spark Van đời 2011: Giá 95 triệu đồng Giai đoạn 2010 – 2015, phân khúc xe Van cỡ nhỏ nhập khẩu từ Hàn Quốc bùng nổ và thị trường xuất hiện những nhà nhập khẩu “xe lướt” với mức tiêu thụ không thua kém “chính hãng”. Hai mẫu xe được nhập nhiều là KIA Morning Van và Chevrolet Spark Van với giá khoảng trên 300 triệu đồng, đều dùng số tự động. So với giá thời điểm ấy, hàng chính hãng như KIA Morning số tự động cũng phải trên 400 triệu đồng khiến dòng xe Van nhanh chóng tạo được chỗ đứng. Hiện nay, xe Van cỡ nhỏ đã biến mất và chỉ phổ biến các đời xe từ 2011 đến 2017, đi cùng với đó là mức giá khá rẻ. Một chiếc Chevrolet Spark Van đời 2011 có giá chỉ khoảng 95 triệu đồng, tương đương xe máy Honda SH125. Ngoại hình của Spark Van không có sự khác biệt so với phiên bản 5 chỗ. Xe trang bị động cơ 1.0L công suất 68 mã lực, đi cùng hộp số tự động 4 cấp. Trang bị này là vừa vặn với công năng chính của xe là chở 2 người và hàng ghế sau dành chở đồ. Chevrolet Spark Van đời 2011. Ảnh minh họa: Đình Quý Ưu điểm: Giá rẻ nhưng chất lượng xe tốt vì đời xe cao hơn so với các loại xe cùng giá bán. Động cơ khỏe, xác xe nhẹ nên vận hành linh hoạt. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa rẻ. Nhược điểm: Vì đăng ký xe Van nên chỉ được phép chở 2 người (bao gồm lái xe) nên loại xe này sẽ bất tiện nếu muốn đi lại cả gia đình (vợ chồng, con cái, ông bà). Bên cạnh đó, xe phải đăng kiểm mỗi năm 2 lần cũng là sự tốn kém và không tiện cho người dùng. Trang bị tiện nghi trên xe gần như không có gì ngoài điều hòa và kính lái chỉnh điện. Trang bị an toàn đủ dùng với 1 túi khí và phanh ABS.