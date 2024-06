Bà lão dùng lựu đạn làm búa đóng đinh, chày giã ớt suốt 20 năm

Phần lớn cư dân mạng cảm thấy cụ bà quá may mắn khi vẫn được an toàn: "Xem video, ngay cả cảnh sát cũng phải sửng sốt! Bà lão này thật sự may mắn và được ban phước”;

“Thật ấn tượng khi bà Tần sử dụng lựu đạn như một cái búa trong hơn 20 năm mà không bao giờ rút ngòi nổ vì tò mò, nếu là tôi, tôi sẽ kéo ngòi nổ và xem điều gì sẽ xảy ra"...

Cũng có không ít bình luận hài hước về sự việc này: “Rõ ràng, ngay cả lựu đạn cầm tay cũng có nguyên tắc và sẽ không nổ đối với những người già tốt bụng";

"Tay cầm quả lựu đạn thậm chí còn trở nên nhẵn và sáng bóng. Quả lựu đạn có thể đang nghĩ: 'Làm ơn, cảnh sát, hãy đưa tôi đi nhanh đi. Tôi đã được giao quá nhiều nhiệm vụ trong thời gian quá dài ở đây"...

Theo VTC