Ba không khi sử dụng tủ lạnh

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài nhưng nếu bạn không để ý, thức ăn có thể bị hỏng, không giữ được hương vị, chất lượng. Không chất đồ đầy tủ lạnh Để giữ thực phẩm an toàn, bạn phải đảm bảo không khí mát được lưu thông tới mọi khu vực. Bởi vậy, bạn nên để giãn cách các món đồ, chỉ cất thực phẩm chiếm khoảng 75% khả năng chứa của tủ. Các loại nước sốt, hạt cà phê, gia vị không nhất thiết phải để trong tủ lạnh mà vẫn giữ được chất lượng.

Bạn không nên chất kín đồ trong tủ lạnh. Ảnh minh họa: AI Không cất giữ các thực phẩm dễ hỏng ở cửa Theo Food Network, cửa tủ được đóng mở nhiều, là nơi nhiệt độ thiếu ổn định, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, bạn không nên để sữa và trứng ở đó. Đặc biệt trứng có lớp màng bảo vệ dễ bị các yếu tố độc hại bên ngoài xâm nhập. Tốt nhất, bạn hãy để các thực phẩm này trong hộp chuyên dụng để trong các ngăn tủ lạnh. Không cất thức ăn nóng trong tủ lạnh Theo Consumer Reports, thức ăn nóng sẽ làm tăng nhiệt độ trong tủ. Kỹ sư điện lạnh người Mỹ Larry Ciufo cho biết thói quen trên sẽ khiến máy nén phải hoạt động tích cực hơn để hạ nhiệt độ xuống, lâu dần khiến tủ hỏng nhanh. Đồ nóng có nguy cơ làm hư hỏng các khay nhựa, kính bên trong tủ theo thời gian. Không chỉ vậy, thực phẩm nóng để trong khoang kín bị hấp hơi, dẫn tới giảm mùi vị, chất lượng, không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn để thực phẩm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có nguy cơ phát triển. Vì vậy, hãy đảm bảo không để thức ăn ngoài tủ lạnh quá 2 giờ. Nếu nhiệt độ phòng trên 32 độ C, không nên để ngoài quá 1 giờ. Để giúp thức ăn nguội nhanh, bạn có thể chia thành các phần nhỏ hoặc cho vào hộp đựng nông trước khi cho vào tủ lạnh. Những thực phẩm không nên cất trong tủ lạnh Chúng ta ta thường cất mọi thứ trong tủ lạnh để chúng được tươi lâu nhất có thể. Nhưng thực tế, theo Southern Living, nhiệt độ lạnh và độ ẩm của tủ lạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số thực phẩm dưới đây: Dầu: Các loại dầu ô liu, dầu bơ hoặc dầu thực vật sẽ đặc hoặc đông lại ở nhiệt độ lạnh. Bạn hãy bảo quản chúng ở nơi mát mẻ, ít ánh sáng. Chuối: Loại quả này có hương vị ngon nhất khi để nhiệt độ phòng. Bạn có thể mua chuối xanh chờ chín ăn dần. Cà phê: Cà phê cần được giữ tránh xa nơi có độ ẩm cao, nếu không sẽ bị mốc hoặc hỏng hương vị. Bạn nên bảo quản cà phê trong hộp kín cất trên chạn bếp. Mật ong: Nhiệt độ lạnh có thể khiến mật ong kết tinh nhanh hơn so với khi bảo quản ở nơi tối, mát như tủ đựng thức ăn thông thường. Hành tỏi: Hầu hết các loại hành ngon nhất khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tốt nhất là trong tủ đựng thức ăn tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt của bếp hoặc lò nướng. Tốt nhất là bảo quản riêng hành, không để cạnh các loại rau quả khác. Bạn cũng nên để tỏi ở nơi tối, mát mẻ trừ khi đó là tỏi băm sẵn.