Bạn không nên sử dụng lò vi sóng móp, nứt, bong tróc; không cho hộp đựng kim loại hoặc nhựa không an toàn vào trong lò. Lò vi sóng là vật dụng thiết yếu trong nhiều hộ gia đình giúp hâm nóng thức ăn, đồ uống nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng một số người lo lắng về sự an toàn của thiết bị này. Cleveland Clinic đã trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Paige Welsh về những lưu ý khi sử dụng lò vi sóng. Lò vi sóng có gây ung thư không? Lò vi sóng sử dụng bức xạ để nấu thức ăn, điều này nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng thực tế, lò vi sóng sử dụng bức xạ không ion (năng lượng thấp) để làm nóng thực phẩm. Đó là loại bức xạ tương tự trong điện thoại di động, TV, bóng đèn và các đồ gia dụng thông thường khác. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho biết loại bức xạ trên không làm thay đổi cấu tạo phân tử, chưa có bằng chứng cho thấy có khả năng gây ung thư. Hiệp hội Ung thư Mỹ thông tin: "Khi lò vi sóng được sử dụng theo hướng dẫn, không có bằng chứng nào ghi nhận thiết bị này gây ra rủi ro cho sức khỏe". Lò vi sóng là thiết bị gia dụng quen thuộc, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ảnh minh họa: New Scientist Ba không khi dùng lò vi sóng 1. Không sử dụng lò vi sóng bị hỏng Lò vi sóng hư hỏng có thể gây rò rỉ, khiến một số bức xạ không ion hóa thoát ra ngoài. Mặc dù phải tiếp xúc với lượng ion rất lớn mới có thể nhận thấy bất kỳ tác động tiêu cực nào nhưng bạn vẫn cần thận trọng. Nếu lượng bức xạ đạt mức cao có nguy cơ gây bỏng và làm hỏng mắt của người dùng. Bởi vậy, bạn không dùng lò vi sóng bị móp, nứt, bong tróc, hư hỏng do hỏa hoạn, thời gian làm nóng lâu hơn bình thường… Không dùng 1 số loại đồ nhựa Khi chọn hộp đựng thức ăn cho vào lò vi sóng, bạn nên tránh một số loại nhựa. Thông thường, nếu bát, đĩa và hộp đựng bằng nhựa ghi là an toàn với lò vi sóng, bạn có thể dùng được. "Loại màng bọc và hộp đựng bằng nhựa không an toàn với lò vi sóng có thể tan chảy vào thức ăn", chuyên gia Welsh cảnh báo. Một số người thậm chí cho rằng bạn nên tránh sử dụng tất cả hộp đựng bằng nhựa trong lò vi sóng vì có khả năng rò rỉ các phân tử có hại vào thực phẩm. Nếu bạn lo ngại về những tác động tiềm ẩn trên, bạn có thể chuyển sang hộp đựng làm từ các vật liệu an toàn với lò vi sóng như thủy tinh hoặc gốm sứ. Không cho hộp kim loại vào lò vi sóng Cho hộp đựng kim loại vào lò vi sóng có thể bắn ra các tia lửa, gây hỏa hoạn. Không chỉ vậy, lò vi sóng sử dụng tấm kim loại để ngăn ngừa rò rỉ bức xạ. Khi bạn cho kim loại vào lò vi sóng và phát ra tia lửa, có thể làm hỏng tấm kim loại trên. Lưu ý Hâm nóng thực phẩm không chỉ có tác dụng giúp món ăn ngon hơn mà còn đảm bảo vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn. Lò vi sóng làm nóng thức ăn từ bên ngoài vào trong, bạn nên cắt thực phẩm thừa thành những miếng nhỏ để đảm bảo nóng đều. Theo VietNamNet