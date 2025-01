Ba đời xe đáng tin cậy nhất của Mazda6 không nên bỏ qua khi mua xe cũ

MỸ - Mazda6 là mẫu sedan có ngoại hình thể thao, nhiều công nghệ và tính năng an toàn. Nếu người dùng có ý định tìm mua một chiếc Mazda6 cũ, đừng bỏ qua ba đời xe này. Từ năm 2021, Mazda đã công bố sẽ dừng phát triển thế hệ mới của Mazda6 tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ do không thể cạnh tranh được với các đối thủ ở phân khúc sedan cỡ trung như Toyota Camry hay Honda Accord, quan trọng hơn là sự phổ biến của dòng xe SUV và Crossover trên toàn cầu. Tại Mỹ, một chiếc Mazda6 mới có giá dao động từ 24.475-35.900 USD (622-913 triệu đồng), tùy thuộc vào mức trang bị. Với nhiều người dùng, mức giá này vẫn được xem là cao khi tài chính hạn hẹp. Vì vậy, với những ai yêu thích ngoại hình thể thao, khả năng vận hành tốt cùng nhiều trang bị tiện ích của Mazda6, lựa chọn xe cũ là một giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, không phải đời xe nào của Mazda6 cũng có chất lượng như nhau. Dưới đây sẽ là 3 đời xe đáng tin cậy nhất của Mazda6 mà người dùng không nên bỏ qua khi chọn mua xe cũ. Mazda6 2015 Mazda6 2015 đã nhận được giải thưởng Hiệu suất của J.D. Power (công ty phân tích dữ liệu, dịch vụ thông tin tiếp thị toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu thị trường của Mỹ), một vinh dự dành cho những chiếc xe có xếp hạng cao nhất của chủ sở hữu về hiệu suất và trải nghiệm lái sau 90 ngày đầu sở hữu. Chiếc sedan cỡ trung này của Mazda cũng nhận được đánh giá chất lượng và độ tin cậy là 80/100 từ J.D. Power. Theo tổ chức này, các chủ xe Mazda6 thích sự mượt mà của hộp số tự động 6 cấp, kết hợp với động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng 2.5L tạo ra công suất 184 mã lực. Mức giá trung bình cho một chiếc Mazda6 đã qua sử dụng năm 2015 là từ 11.415-14.823 USD (290-377 triệu đồng). Theo CarComplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng Mỹ), Mazda6 2015 có khá ít vấn đề được báo cáo. Vấn đề được quan tâm nhất là chính là sự cố về điện có thể dẫn đến việc sửa chữa hộp số tốn kém. Ngoài ra, cũng chỉ có các vấn đề nhỏ với bánh xe và phụ kiện ngoại thất. Mazda6 2016 Mazda6 2016 nổi bật so với các mẫu xe khác, nhận được xếp hạng độ tin cậy “tuyệt vời” là 81/100 từ J.D. Power. Còn viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cũng đã vinh danh chiếc sedan cỡ trung này khi xếp vào danh sách Top Safety Pick+. “Bắt đầu từ các mẫu xe năm 2016, túi khí rèm bên đã được kéo dài hơn và thời gian triển khai cho cả túi khí phía trước và bên hông đã được lập trình lại để cải thiện khả năng bảo vệ người ngồi trong xe trong các vụ va chạm trực diện chồng chéo nhỏ”, IIHS nhấn mạnh. Theo CarComplaints, chỉ có một số chủ xe đã khiếu nại về vấn đề về hộp số và phụ kiện nội thất trên xe Mazda6 2016. Hiện tại, giá bán của Mazda 2016 đã qua sử dụng vào khoảng 12.706-16.855 USD (323-428 triệu đồng). Mazda6 2017 Với đời xe Mazda6 2017, J.D. Power tiếp tục đánh giá đây là lựa chọn số 1 ở phân khúc sedan cỡ trung, với mức độ tin cậy “tuyệt vời” là 84/100. Điểm số đó cho thấy "mức độ khiếm khuyết, trục trặc và lỗi thiết kế mà chủ xe Mazda6 đời này gặp phải ít hơn so với các đời xe còn lại." Sau 90 ngày sở hữu, các chủ xe đánh giá tích cực về khả năng xử lý, không gian cốp xe và sự thoải mái khi ngồi. Tuy nhiên, CarComplaints cho biết một số chủ sở hữu phản ánh Mazda6 đời này có một số vấn đề nhỏ về phanh, phụ kiện ngoại thất, khả năng cách âm và hệ thống dẫn đường. J.D. Power cho biết một mẫu xe Mazda6 đời 2017 còn khá tốt có giá bán ở mức từ 14.991-19.903 USD (381-506 triệu đồng). Dù giá xe trên thị trường xe cũ vẫn tương đối cao nhưng nhưng đây là sự lựa chọn đáng để cân nhắc.