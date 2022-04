Bà cô nằm gầm xe ăn vạ, tài xế ngán ngẩm: 'Thôi ra đi cho tiền ăn mì tôm'

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh "ăn vạ kiểu mới" ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bà cô chui vào gầm xe ăn vạ, tài xế bất lực: "Thôi ra đi, cho mấy ngàn mà ăn mì tôm"

Theo clip, một chiếc ô tô đang đỗ ở ven đường, mọi người phát hiện bên dưới gầm xe một phụ nữ tóc ngắn, bịt khẩu trang đang nằm ăn vạ.