Bà chủ sân khấu hải ngoại ám chỉ Hồ Văn Cường sống bội bạc?

Mới đây, người chị thân thiết của Phi Nhung, cũng là bà chủ trung tâm ca nhạc hải ngoại nổi tiếng, bất ngờ đăng tải bài viết có tựa đề: "Vô ơn và ghen tỵ giết bạn nhanh hơn thuốc độc".



Người chị thân thiết của Phi Nhung.

"Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ, mang ơn, nặng nghĩa... Đủ lông đủ cánh là: Tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người; Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội;

Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc; Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình; Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức.

Ấm ức sinh sân si, sân si sinh thù hận, thù hận sinh phản bội, phản bội sinh tà tâm. Làm chủ, rất nhiều người không cần giỏi chuyên môn, nhưng giỏi về tầm nhìn và con người.

Làm chủ là bỏ tiền bạc, chất xám và uy tín mà cả đời luôn phải nỗ lực từng ngày mới có được để đứng vững, để cạnh tranh, để giữ được miếng cơm cho tất cả.