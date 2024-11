Ba bồn kim loại lạ có cảnh báo nguy hiểm dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Ba bồn kim loại nghi chứa hóa chất dạt vào vùng biển Quảng Ngãi. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lên phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình tại Khu kinh tế Dung Quất. Ngày 27/11, UBND huyện Bình Sơn cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lên phương án xử lý 3 bồn nghi chứa hóa chất trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Trước đó, ngày 25/11, người dân phát hiện 3 bồn kim loại màu trắng, hình trụ tròn trôi dạt vào bờ biển. Trên thân mỗi bồn đều niêm phong kẹp chì, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm và một số thông tin khác. Ba bồn nghi chứa hóa chất trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Toàn). Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lực lượng neo giữ 3 bồn kim loại tránh bị trôi dạt. Các bồn kim loại nghi chứa hóa chất dạt vào bờ biển có nguy cơ gây mất an toàn cho các công trình, tàu thuyền tại Khu kinh tế Dung Quất. Do đó, ngày 27/11, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lên phương án xử lý các bồn kim loại trôi dạt. Ông Giang giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khảo sát, đánh giá và sớm có phương án xử lý các bồn kim loại nhằm đảm bảo an toàn cho người, các công trình và tàu thuyền. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan chuyên môn lưu ý bảo vệ công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất trước nguy cơ mất an toàn do vật thể lạ trôi dạt gây ra.