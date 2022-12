Bà bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi: 'Khách khen ngon, sạch sẽ'

Liên quan đến vụ việc người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo để bán cho khách đến sau đang gây bức xúc trên mạng xã hội, ngày 22/12, Tri thức và Cuộc sống cho biết, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip người phụ nữ này từng trả lời phỏng vấn Youtuber về gánh bún của mình.

Theo đoạn clip, bà bán hàng nói: "Dì bán ở đây là 21-22 năm rồi, nhiều người họ đi Mỹ, đi Tây về, họ thấy họ cũng ăn. Sài Gòn, Đà Lạt gì họ đi chơi thấy ngon quá, sạch sẽ quá... Đó, dì nói từng đó thôi".