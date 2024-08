B Ray tiếp tục bị tẩy chay

Trước khi ngồi "ghế nóng" Rap Việt mùa 3, B Ray từng mất hút vài năm. Nam rapper vẫn ra sản phẩm đều nhưng không xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu và chương trình. Hai năm qua, hình ảnh B Ray trên mạng được xây dựng chuyên nghiệp, sạch sẽ hơn, trước khi nam rapper bị cộng đồng mạng xới lại quá khứ.

Năm ngoái, B Ray từng gây bức xúc khi phát hành sản phẩm Để ai cần, với nội dung được cho xúc phạm và trù ẻo phụ nữ. Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã vào cuộc và xử lý MV nhạy cảm của B Ray. Kết quả là sản phẩm Để ai cần bị buộc gỡ khỏi YouTube và mọi nền tảng nhạc số.

Có kết cục tương tự Myra Trần?

B Ray đã lên tiếng đính chính, xin lỗi ở thời điểm bị réo tên căng thẳng nhất. Các khán giả cho rằng B Ray trong vài năm gần đây đã trưởng thành để xây dựng hình tượng nghệ sĩ chuẩn mực hơn. Song, với những lùm xùm chạm mức đỉnh điểm như hiện tại, không phù hợp nếu B Ray tiếp tục lên sóng truyền hình ở ghế nóng Rap Việt mùa 4.

Các khán giả lấy trường hợp của Myra Trần làm ví dụ. Myra Trần cũng gặp sự cố vì một sân khấu biểu diễn từ nhiều năm trước, có tính chất không nghiêm trọng bằng B Ray nhưng vẫn bị Anh trai say hi loại bỏ. Hai game show Anh trai say hi và Rap Việt có chung nhà sản xuất, do đó trường hợp của B Ray càng bị đôn thúc từ khán giả.