Australia hủy kế hoạch phạt các hãng công nghệ lớn vì thông tin sai lệch

Dự luật đề xuất cho phép phạt các công ty công nghệ lên tới 5% doanh thu hằng năm nếu vi phạm các nghĩa vụ an toàn trực tuyến mới, đã gặp phải sự phản đối dữ dội tại Thượng viện Australia. (Nguồn: Reuters) Ngày 24/11, Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland cho biết nước này đã hủy kế hoạch phạt các công ty truyền thông xã hội không ngăn được việc lan truyền thông tin sai lệch. Bộ trưởng Rowland cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi gặp phải phản đối dữ dội tại Thượng viện. Dự luật này cho phép phạt các công ty công nghệ lên tới 5% doanh thu hằng năm nếu các công ty này vi phạm các nghĩa vụ an toàn trực tuyến mới. Australia đang dẫn đầu nỗ lực toàn cầu trong việc quản lý các công ty công nghệ lớn. Chính phủ nước này dự kiến sẽ sớm ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Theo dự luật công bố ngày 21/11, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt hơn 30 triệu USD nếu không có biện pháp ngăn trẻ em truy cập các nền tảng của họ. Tuy nhiên, một số công ty như YouTube sẽ được miễn quy định trên, vì các em có thể cần sử dụng cho mục đích học tập hoặc các lý do khác. Nếu được thông qua, các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời hạn 1 năm để tìm cách triển khai và thực hiện quy định mới. Các công ty truyền thông xã hội đã cam kết sẽ tuân thủ nhưng cũng khuyến cáo Chính phủ Australia không nên hành động quá vội vã khi chưa có sự tham vấn phù hợp. Từng được ca ngợi là công cụ duy trì kết nối và cập nhật thông tin nhanh chóng, các nền tảng mạng xã hội đã bị hoen ố hình ảnh vì vấn nạn bắt nạt trên mạng, việc lan truyền nội dung bất hợp pháp và các khiếu nại can thiệp bầu cử. Một số quốc gia và chính quyền địa phương đã thắt chặt quyền truy cập của trẻ em vào các nền tảng mạng xã hội như Tây Ban Nha cấm trẻ dưới 16 tuổi từ tháng Sáu vừa qua, hay bang Florida của Mỹ sẽ cấm trẻ dưới 14 tuổi kể từ tháng 1/2025./.