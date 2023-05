ASEAN chung tay đẩy lùi khói mù xuyên biên giới

Tình trạng khói mù đã xảy ra tại một số khu vực miền Bắc Thái Lan, Myanmar và Lào kể từ đầu năm 2023. Tại Malaysia, một số khu vực ở thủ đô Kuala Lumpur, bang Johor và Kelantan trong tháng 4 đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) ngày 19/3 đã đưa ra cảnh báo cấp độ 1 về nguy cơ xảy ra sóng nhiệt ở một số khu vực. Đến nay, Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh do nắng nóng, trong đó có 2 trường hợp trẻ em bị tử vong do say nắng và mất nước ở bang Kelantan.