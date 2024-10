ASEAN cam kết tăng cường đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ chốt tại Đông Nam Á, đóng góp đáng kể vào nỗ lực chung xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững ở khu vực. Phiên thảo luận chung về đề mục xóa nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Ngày 17/10, Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tài chính của Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành phiên thảo luận chung về đề mục xóa nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tại phiên thảo luận, các nước tham dự bày tỏ lo ngại về tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng vẫn tiếp diễn, trong khi an ninh lương thực bị đe dọa bởi đại các thách thức toàn cầu. Các nước kêu gọi tìm ra các giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững về xóa đói giảm nghèo, kêu gọi các đối tác phát triển, các cơ quan LHQ tăng cường hỗ trợ về tài chính, xây dựng năng lực và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Phát biểu thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ chốt tại khu vực Đông Nam Á, giúp tạo việc làm cho khoảng 32% dân số và đóng góp 22.6% cho GDP, đóng góp đáng kể vào nỗ lực chung xóa đói giảm nghèo, và phát triển bền vững ở khu vực. ASEAN khẳng định sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững đóng vai trò quan trọng vào nỗ lực khu vực và toàn cầu để phục hồi kinh tế, tăng trưởng xanh và đảm bảo an ninh lương thực. Tăng cường sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hệ thống lương thực trên cơ sở Kế hoạch hành động ASEAN về lương thực bền vững và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực trong thực hiện Kế hoạch chiến lược hợp tác Nông nghiệp và lâm nghiệp ASEAN 2016-2025 là các trọng tâm của ASEAN trong lĩnh vực này. Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp.