ASEAN 42: Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp trù bị cho Hội nghị Cấp cao

Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 26. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đáng chú ý, các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN được coi trọng; hợp tác thực chất được thúc đẩy trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh biển, ứng phó các thách thức đang nổi lên; hiệu quả của các cơ chế, chương trình và kế hoạch hợp tác với các đối tác được chú trọng; lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông tiếp tục được củng cố, trong đó có thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)…

Chia sẻ các thách thức ở khu vực, các Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, nâng cao tính chủ động và linh hoạt thích ứng trước các chuyển động chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ.

* Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 33, các Bộ trưởng đánh giá tổng thể tiến độ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, các Kế hoạch Tổng thể trên ba trụ cột, cùng các Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN và Sáng kiến liên kết ASEAN về thu hẹp khoảng cách phát triển, đề nghị triển khai đúng hạn các kế hoạch đề ra, tạo cơ sở vững chắc cho liên kết và hợp tác của ASEAN trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ghi nhận tiến độ soạn thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, các Bộ trưởng hoan nghênh Nhóm Đặc trách Cao cấp (HLTF) hoàn tất các thành tố chính của Tầm nhìn, đề nghị Nhóm HTLT tăng cường tham vấn rộng rãi, bảo đảm Tầm nhìn phù hợp với nguyện vọng, quan tâm của người dân.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy nhanh thảo luận về các khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN, trong đó có tăng cường vai trò của các cơ quan trong ASEAN, huy động nguồn lực…, coi đây là những bước chuẩn bị quan trọng để ASEAN có thể thích ứng tốt hơn trước các cơ hội và thách thức trong tương lai.