Arsenal, Liverpool thị uy sức mạnh tại Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đánh bại Bolton với tỷ số 5-1, Liverpool cũng thắng 5-1 trước West Ham ở trận ra quân tại vòng 3 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Arsenal dễ dàng đánh bại Bolton Bolton từng nhiều năm thi đấu tại Premier League, nhưng đó là quá khứ, hiện tại đội bóng này thậm chí đã rơi xuống League One (giải đấu thứ 3 theo hệ thống bóng đá Anh). Với lợi thế sân nhà, đối thủ không mạnh, vì vậy hoàn toàn dễ hiểu khi HLV Arteta sử dụng đội hình kết hợp gồm một nửa đội hình tới từ đội một và một nửa còn lại là các cầu thủ trẻ. Mặc dù không thi đấu với đội hình mạnh nhất nhưng Arsenal vẫn dễ dàng dồn ép đối thủ phương sau tiếng còi khai cuộc, buộc Bolton phải lùi cả đội hình phòng thủ khá vất vả. Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ và những bàn thắng tới với Arsenal như kết quả tất yếu của một thế trận áp đảo toàn diện. Cầu thủ trẻ Nwaneri ăn mừng sau khi lập công (Ảnh: Getty). Các bàn thắng của Rice ở phút 16, Nwaneri ở phút 37 tạo sự thoải mái cho Arsenal bước vào giờ nghỉ. Nwaneri gia tăng tỷ số lên 3-0 ở phút 48 và giúp đội chủ nhà chạm tay vào chiến thắng. Bolton chỉ có 2 cú sút trong hiệp một, đều không trúng đích. Trong hiệp hai, họ cũng không tấn công nhiều hơn, dẫu vậy đội khách bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 53 do công của Collins. Trật tự trận đấu nhanh chóng được lập lặp sau khi đội chủ nhà thủng lưới, Bolton ở thế yếu còn Arsenal ở thế chủ động. Đội chủ nhà không cần giữ chân, các cầu thủ đều muốn thể hiện mình nên Bolton tiếp tục thủng lưới. Bàn thắng của Sterling ở phút 64 và Havertz ở phút 77 đã mang về chiến thắng giòn giã 5-1 cho "Pháo thủ". Đội hình thi đấu Arsenal (4-3-3): Porter; Nichols, Kiwior, Calafiori (Kacurri 70), Lewis-Skelly (Gabriel 62); Nwaneri, Jorginho, Rice (Havertz 62); Saka (Martinelli 71), Jesus, Sterling (Kabia 81). Bolton (3- -2): Southwood; Forino (Johnston 71), Santos, Toal; Dacres-Cogley, Arfield (Thomason 69), Sheehan, Dempsey (Matete 68), Williams; McAtee (Adeboyejo 79), Collins. Liverpool ngược dòng hạ West Ham Liverpool buộc phải đội hình mạnh để thi đấu ở vòng 3 Cúp Liên đoàn bởi đối thủ của họ là West Ham, đội bóng đang thi đấu tại Premier League. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Liverpool khởi đầu rất khó khăn, kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ song các cầu thủ Liverpool không dễ tiếp cận khung thành của Fabianski khi hàng thủ West Ham chơi khá chắc chắn. West Ham bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Quansah đá phản lưới nhà ở phút 21, tuy nhiên Liverpool nhanh chóng đáp trả, đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 25 do công của Jota. Bàn thắng của Jota cũng là điểm sáng hiếm hoi của Liverpool trong hiệp một. Jota lập cú đúp trong chiến thắng của Liverpool (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai, Liverpool đã lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ. Mặc dù đội chủ nhà giảm tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng họ tấn công nhiều gấp đôi hiệp một và tỉ lệ dứt điểm trúng đích cũng tăng đột biến (1/6 trong hiệp một, 10/12 trong hiệp hai). Liverpool đạt được hiệu quả cao, với 4 bàn thắng trong hiệp hai, một phần cũng nhờ việc West Ham chỉ còn 10 người trên sân từ phút 76 do Alvarez bị đuổi. Các bàn thắng của Jota ở phút 48, Salah ở phút 74 và cú đúp của Gakpo ở phút 90 và 90+3 đã mang về cho Liverpool một hiệp đấu thành công rực rỡ, qua đó thắng chung cuộc 5-1. Đội hình thi đấu Liverpool (4-3-3): Kelleher, Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas (Robertson 82), Chiesa (Salah 59), Endo (Morton 82), Jones, Jota (Mac Allister 59), Nunez, Gakpo. West Ham (4-2-3-1): Fabianski, Coufal, Kilman, Todibo, Cresswell, Alvarez, Soucek (Paqueta 60), Bowen (Kudus 78) , Soler (Irving 78), Summerville, Ings (Antonio 60).