Arsenal đấu với MU: Thước đo giá trị Ruben Amorim

Sau tuần trăng mật đáng khích lệ, MU của Ruben Amorim được kiểm chứng giá trị trong cuộc đại chiến với Arsenal trên sân Emirates. Thước đo ở Emirates Sự xuất hiện của Ruben Amorim trên băng ghế huấn luyện ở sân Old Trafford đang mang lại những hiệu ứng rất tích cực đối với MU. Mặc dù HLV người Bồ Đào Nha ra mắt bằng trận hòa đáng thất vọng với đối thủ khiêm tốn Ipswich Town (1-1), nhưng sau đó Quỷ đỏ thay đổi để có được 2 chiến thắng đáng khích lệ. MU thay đổi với Ruben Amorim. Ảnh: Imago Cuộc lội ngược dòng ở Europa League trước Bodo Glimt (3-2), và mới nhất là trận thắng Everton (4-0) mang lại niềm hào hứng cho các CĐV. Cuối tuần qua, MU chiến đấu đầy nhiệt huyết và thể hiện tinh thần tích cực. Rất lâu rồi người hâm mộ tại Old Trafford mới được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn như vậy. MU vươn lên thứ 9 Premier League, một sự khích lệ đáng kể trước khi bước vào chuyến làm khách trên sân của đối thủ Arsenal ở vòng 14 (3h15 ngày 5/12). Cuộc chiến với Arsenal mang rất nhiều ý nghĩa với MU. Quỷ đỏ muốn chiến thắng để khẳng định thứ bóng đá mà Ruben Amorim theo đuổi, cũng như tiếp cận nhóm đầu bảng. MU hiện cách vị trí thứ 4 của Brighton 4 điểm. Ngoài ra, khoảng cách với chính Arsenal – đội hiện đứng thứ 2 – chỉ là 6 điểm. Emirates là thước đo lý tưởng cho cuộc cách mạng của MU với Amorim. Chiến thắng cho đội khách, nếu diễn ra, sẽ tạo nên xáo trộn lớn ở khu vực phía sau Liverpool – đội độc chiếm ngôi đầu với sức mạnh ấn tượng. Amorim từng loại Arsenal của Arteta ở Europa League 2022/23. Ảnh: PA Amorim không lạ gì Arsenal và Mikel Arteta. Mùa 2022/23, Sporting Lisbon dưới sự dẫn dắt của ông đã loại Pháo thủ khỏi vòng 1/8 Europa League. Đội bóng Bồ Đào Nha hòa 2-2 sân nhà, hòa 1-1 tại Emirates rồi thắng luân lưu 5-3. Hành trình chông gai “Cơn bão sắp đến”, Amorim lên tiếng cảnh báo các cầu thủ MU khi chuẩn bị cho chuyến đi đến London. Tuần trăng mật đã qua và phía trước mới là thử thách gian nan. Arsenal chỉ là khởi đầu cho giai đoạn bão táp mà MU sắp đối mặt. Cho đến khi khép lại năm 2024, đội phải đá 8 trận, trong đó có những đối thủ mạnh như Man City, Tottenham (League Cup) hay Newcastle. Việc Luke Shaw dính chấn thương mới khiến chất lượng tấn công trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim bị ảnh hưởng đáng kể. Tuyển thủ Anh hơn về mọi mặt so với Diogo Dalot. Trong khi đó, Arsenal cũng đặt mục tiêu 3 điểm để đua tranh danh hiệu sau khi có 2 chiến thắng gần nhất và ghi đến 8 bàn thắng. Chấn thương và lịch thi đấu nặng nề có ảnh hưởng lớn đến Arsenal từ đầu mùa. Đội quân của Arteta hiện kém cùng kỳ mùa trước 5 điểm. Odegaard rất quan trọng với Arsenal. Ảnh: Imago Sau 4 trận đấu với các đối thủ “Big 3”, Arsenal chỉ thắng Tottenham. Đội bóng thành London hòa Chelsea, Liverpool và Man City trong thế trận mà họ đều dẫn điểm trước đối thủ. Sự trở lại của đội trưởng Martin Odegaard đóng vai trò then chốt để Arsenal trỗi dậy. Tiền vệ người Na Uy có ảnh hưởng lớn đến lối chơi mà Arteta xây dựng, từ khía cạnh triển khai bóng, giữ cân bằng cho đến tấn công. Với Odegaard ở hàng tiền vệ và lệch cánh phải, Bukayo Saka cũng được hỗ trợ nhiều hơn để bùng nổ. Ngôi sao người Anh ghi 7 bàn và 11 kiến tạo trên mọi mặt trận. Arteta và Ruben Amorim đều thích áp đặt thế trận tấn công. Ở Emirates, người hâm mộ đang chờ đợi bữa tiệc bóng đá đỉnh cao.