ARM ra quyết định rung chuyển ngành chip, sai lầm 'chết người' của Intel

ARM ra quyết định rung chuyển ngành chip, sai lầm 'chết người' 20 năm trước của Intel, chip di động nhanh nhất thế giới ra mắt... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này. ARM ra quyết định rung chuyển ngành chip Theo hãng tin tài chính Bloomberg, ARM đã gửi văn bản đến Qualcomm về việc hủy bỏ giấy phép sử dụng kiến trúc thiết kế chip trong 60 ngày. Động thái của ARM được cho là liên quan đến vụ thâu tóm startup thiết kế chip Nuvia của Qualcomm năm 2021. Qualcomm có thể bị cấm bán các dòng sản phẩm mới nếu bị ARM hủy bỏ giấy phép thiết kế chip. Ảnh: Foundry Nuvia cũng là một bên được ARM cấp phép để phát triển chip tùy biến dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ của ARM. ARM tuyên bố giấy phép cấp cho Nuvia không thể chuyển giao cho Qualcomm và tranh cãi leo thang từ đó tới nay. Qualcomm đã dùng công nghệ của Nuvia để phát triển các nhân Oryon trong dòng chip Snapdragon X Elite cho máy tính AI. Mới tuần này, công ty giới thiệu chip Snapdragon 8 Elite cho thiết bị di động. Nếu Qualcomm mất quyền sử dụng giấy phép của ARM, họ có thể bị cấm bán các dòng sản phẩm mới nhất và tốt nhất. Qualcomm đang thống trị thị trường chip di động, do đó, hành động của ARM đủ sức làm rung chuyển cả ngành công nghiệp. Vẫn theo Bloomberg, ARM cho Qualcomm 8 tuần để giải quyết tranh chấp. Người phát ngôn Qualcomm khẳng định ARM muốn can thiệp vào các CPU của mình và tăng phí bản quyền bất chấp các quyền trong giấy phép. Sai lầm 'chết người' của Intel Intel – công ty tiên phong trong ngành bán dẫn – dường như đã bỏ lỡ sự bùng nổ AI. Nguyên nhân một phần có thể do quyết định gần 20 năm trước của ban lãnh đạo công ty. Nvidia đã bỏ xa Intel trên thị trường bán dẫn. Ảnh: Bloomberg Theo New York Times, cựu CEO Intel Paul Otellini đề xuất mua Nvidia vào năm 2005. Khi đó, Nvidia nổi tiếng với card đồ họa dành cho máy tính và một số lãnh đạo tin vào tiềm năng của chúng đối với trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, ban quản trị không phê duyệt thương vụ 20 tỷ USD này và Otellini đã từ bỏ kế hoạch. Thay vào đó, ban quản trị được cho là hứng thú hơn với dự án đồ họa nội bộ có tên Larrabee, do Pat Gelsinger – CEO hiện tại – dẫn dắt. Gần hai thập kỷ sau, Nvidia đã trở thành công ty đại chúng giá trị thứ hai thế giới và liên tục vượt xa mong đợi của nhà đầu tư. Mặt khác, Intel ghi nhận cổ phiếu giảm 53% trong năm nay và vốn hóa chưa tới 100 tỷ USD, chỉ bằng khoảng 1/30 Nvidia. Nvidia không phải cơ hội duy nhất mà Intel bỏ lỡ. Hơn một thập kỷ sau khi bỏ qua Nvidia, Intel lại phạm phải sai lầm chiến lược khác khi quyết định không mua cổ phần trong OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT đã khơi mào cuộc đua AI toàn cầu vào tháng 11/2022. Theo truyền thông, cựu CEO Intel Bob Swan không nghĩ rằng OpenAI có thể ra mắt các mô hình AI tạo sinh đủ sớm để xứng đáng đầu tư. Thời điểm ấy, OpenAI muốn dựa vào Intel để giảm lệ thuộc vào Nvidia và xây dựng hạ tầng riêng. Chip di động nhanh nhất thế giới ra mắt Qualcomm vừa giới thiệu chip di động Snapdragon 8 Elite và tuyên bố nhanh hơn cả chip Apple A18 Pro. Chip mới của Qualcomm được thiết kế để mang sức mạnh máy tính lên smartphone, giúp thiết bị tận dụng lợi thế của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Snapdragon 8 Elite - phiên bản mới nhất trong dòng Snapdragon - sử dụng thiết kế Oryon nội bộ và cho tốc độ nhanh hơn 45% cũng như tiết kiệm năng lượng hơn thế hệ trước. Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, bao gồm hai lõi xung nhịp 4.32GHz và 6 lõi xung nhịp 3.53GHz, GPU Adreno 830. Qualcomm là cái tên thống trị thị trường chip dành cho thiết bị Android. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ cập nhật nào của hãng cũng giúp các nhà sản xuất smartphone cạnh tranh tốt hơn với Apple. Oryon do nhóm kỹ sư của Nuvia – startup được Qualcomm thâu tóm – phát triển. Nó đóng vai trò trung tâm trong các con chip trên laptop của hãng. Theo Qualcomm, khả năng chạy phần mềm AI ngay trên thiết bị đạt bước tiến nhảy vọt với chip Snapdragon mới. Thay vì truy cập dịch vụ trên máy chủ từ xa, việc phản hồi sẽ nhanh hơn nhiều. Dự kiến, OnePlus 13, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro và Realme GT 7 Pro là những smartphone đầu tiên được trang bị chip này.