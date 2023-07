Ariana Grande vướng nghi vấn hẹn hò, chồng trẻ nỗ lực cứu vớt hôn nhân

"Dalton Gomez vô cùng thất vọng. Một cuộc ly hôn không phải điều anh ấy mong muốn. Anh ấy thích chuyện tình đẹp như cổ tích, thích kết thúc có hậu và mọi chuyện không đi theo hướng anh muốn. Dalton thực sự mong có thể hàn gắn với Ariana", nguồn tin tiết lộ.

Tờ People cho hay, nguyên nhân dẫn tới sự rạn nứt hôn nhân của vợ chồng Ariana là họ sống xa nhau quá nhiều. Việc liên tục phải yêu xa khiến giọng ca 7 Rings cảm thấy khó cân đối giữa cuộc sống riêng và công việc. Trước những thông tin liên quan tới hôn nhân của mình, giọng ca nổi tiếng chỉ im lặng.

Ngày 16/7 vừa rồi, cô xuất hiện tại trận chung kết Wimbledon nhưng không còn đeo nhẫn cưới. Lần cuối cô được bắt gặp đeo nhẫn cưới là tháng 4. Chủ nhân bản hit Thank You, Next cũng không sánh đôi cùng chồng từ lâu. Những bức ảnh chụp tại hôn lễ kín tiếng năm 2021 cũng biến mất trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.



Yêu xa là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Ariana và chồng rạn nứt (Ảnh: Getty Images).

Ariana Grande kết hôn với chồng kém 2 tuổi vào năm 2021. Hôn lễ của họ diễn ra bí mật với sự tham gia của khoảng 20 người, phần lớn là người thân và bạn bè thân thiết. Tháng 5 vừa rồi, Ariana còn đăng ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng chú thích "Tôi yêu anh ấy rất nhiều".

Ariana Grande (SN 1993) là một trong những giọng ca trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Năm 2020, ngôi sao xinh đẹp là một trong 10 người phụ nữ có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất năm 2020 do tạp chí Forbes bầu chọn.

Tính tới tháng 7, theo Celebrity Net Worth, Ariana Grande sở hữu khối tài sản ước tính 240 triệu USD và là một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới. Giọng ca xinh đẹp hiện có hơn 372 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.