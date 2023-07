Ariana Grande và chồng ly hôn sau 2 năm chung sống

Chỉ vừa mới hôm 16/7, nữ ca sĩ đình đám khiến công chúng phải bàn tán khi không đeo nhẫn cưới tại trận chung kết Wimbledon. Chủ nhân bản hit Thank You, Next cũng không xuất hiện cùng chồng. Lần cuối cô được bắt gặp đeo nhẫn cưới là từ tháng 4. Hiện tại, cả Ariana Grande và Dalton Gomez đều chưa lên tiếng về thông tin này.



TMZ đưa tin Ariana Grande và Dalton Gomez "đường ai nấy đi" sau 2 năm kết hôn.