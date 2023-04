Ariana Grande lên tiếng về hình ảnh gầy đáng báo động

"Có nhiều kiểu xinh đẹp khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để bản thân trông khỏe mạnh và xinh đẹp nhất. Đối với cá nhân tôi, cơ thể mà bạn đang so sánh với cơ thể hiện tại của tôi là phiên bản không lành mạnh nhất tôi từng sở hữu". Cô nói thêm: "Tôi đã dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, ăn uống kém lành mạnh và ở trạng thái tồi tệ nhất trong cuộc đời. Thời điểm mà các bạn cho rằng trông tôi khỏe mạnh nhưng thực tế tôi không hề khỏe mạnh chút nào. Và tôi biết bản thân không cần phải giải thích chuyện này nhưng tôi nghĩ rằng việc cởi mở và thể hiện một phần sự nhạy cảm của bản thân có thể là điều tốt. Nhưng đây là điều đầu tiên: 'Khoẻ mạnh' có thể khiến ta trông khác đi".

Cuối cùng, Ariana gửi những lời yêu thương tới người hâm mộ của mình và nhắn nhủ họ không cần quá lo lắng tới tình trạng của cô nàng.

Hiện tại, Ariana Grande đang trong quá trình quay bộ phim Wicked và quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm R.E.M beauty. Trong năm nay, cô chỉ mới xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc là bản hit Die for You remix cùng nam ca sĩ The Weeknd. Khán giả đang mong chờ màn trở lại chính thức của tiểu diva của làng nhạc Pop.

Theo Phụ Nữ Việt Nam