Apple từng bí mật hợp tác với 'gã khổng lồ' xe điện Trung Quốc

Apple từng bí mật hợp tác với 'gã khổng lồ' sản xuất xe điện Trung Quốc BYD trong nhiều năm để phát triển những tấm pin tầm xa đặt nền móng cho công nghệ hiện tại. Nguồn tin cho biết hai bên bắt đầu hợp tác vào khoảng năm 2017 để phát triển hệ thống pin lithium sắt phosphate. Công nghệ này được thiết kế để có tầm hoạt động xa hơn và an toàn hơn so với pin xe điện thông thường vào thời điểm đó. Mặc dù Apple không sở hữu bất kỳ công nghệ nào được sử dụng trong pin Blade hiện tại của BYD, nhưng mối quan hệ đối tác này cho thấy nỗ lực của nhà sản xuất iPhone trong sản xuất ô tô. Apple đã chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong suốt một thập kỷ cho tham vọng xe hơi, song chính thức khai tử dự án vào tháng 2 vừa qua. Apple hợp tác với BYD nghiên cứu phát triển pin xe điện. Ảnh: Bloomberg Theo quan hệ đối tác bí mật, các kỹ sư của Apple mang đến công nghệ đóng gói và quản lý nhiệt trên pin, trong khi đó BYD đóng góp bí quyết sản xuất và những tiến bộ trong sử dụng các cell lithium sắt phosphate, hay còn gọi là LFP. Hiện toàn bộ dòng xe của BYD đều được cung cấp năng lượng bởi hệ thống pin Blade do hãng tự nghiên cứu mà những người tham gia phát triển cho biết là dựa vào cảm hứng từ sản phẩm của Apple. Sự hợp tác giữa Apple và BYD được gieo mầm cách đây khoảng một thập kỷ, khi công ty Mỹ tìm kiếm công nghệ lõi cho dự án ô tô. Các kỹ sư BYD đã giới thiệu những phiên bản đầu tiên của pin Blade cho đối tác và Apple tìm cách tùy chỉnh để tăng phạm vi hoạt động cho những phương tiện chạy điện. Vào thời điểm đó, Táo khuyết đã nghiên cứu một số loại pin khác nhau, sử dụng các nguyên tố như niken và kiềm. Công ty cũng đã đầu tư hàng triệu USD vào thiết kế và kỹ thuật cụm pin để đóng gói càng nhiều cell pin càng tốt. Pin Blade là một điểm sáng đặc trưng trên xe BYD - công ty này đã đạt doanh số 3 triệu xe điện và xe hybrid vào năm 2023, tăng từ 179.054 xe của ba năm trước đó. BYD cũng là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc theo doanh số, thậm chí đã vượt qua Tesla Inc. để trở thành nhà bán xe điện hàng đầu trên toàn cầu. Trong khi đó, việc Apple hủy bỏ dự án xe hơi là một thất bại hiếm hoi đối với công ty công nghệ vốn hóa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nỗ lực trong gần 10 năm không hoàn toàn vô ích khi kết quả từ nghiên cứu đang được sử dụng để phát triển sản phẩm tai nghe Vision Pro và bộ xử lý AI Neural Engine hiện có trong hầu hết các thiết bị của Apple. (Theo Bloomberg/Yahoo Tech)