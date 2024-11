Apple thắng lớn trên thị trường smartphone quý 3/2024

Apple thống trị thị trường smartphone trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp smartphone mới nhất từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research. Danh sách cho thấy Apple và Samsung tiếp tục củng cố vị thế là các công ty hàng đầu trong hoạt động kinh doanh smartphone, với con số khá tương tự bảng xếp hạng từ quý 3/2023 đến quý 2/2024. Apple khẳng định vị thế hàng đầu Một lần nữa, iPhone đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường toàn cầu. Chiếc iPhone 15 cơ bản đã giành huy chương vàng, tiếp theo là iPhone 15 Pro Max với huy chương bạc và iPhone 15 Pro ở vị trí thứ ba. Những mẫu điện thoại này cũng đã được xếp hạng theo thứ tự tương tự trong các quý trước, điều này cho thấy sự ổn định trong doanh số của Apple. Tuy nhiên, việc duy trì vị trí dẫn đầu trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi Samsung và nhiều đối thủ khác đang nỗ lực để giành lại thị phần. Apple cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi khi doanh số của các mẫu Pro đã ngang bằng với các mẫu không phải Pro, điều này góp phần nâng cao lợi nhuận của công ty. Mặc dù vậy, thị phần của iPhone 15 cơ bản trong quý 3/2024 đã giảm so với mẫu tiền nhiệm (iPhone 14) trong cùng thời điểm năm trước. Điều này cho thấy rằng, mặc dù Apple vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu nhưng áp lực từ các đối thủ cạnh tranh vẫn đang gia tăng. Nỗ lực của Samsung và Xiaomi Trong bảng xếp hạng 10 smartphone bán chạy nhất mới nhất của Counterpoint Research, một điều đáng chú ý là sự vắng mặt của Galaxy S24 Ultra. Điều này có thể khiến những người hâm mộ Samsung cảm thấy thất vọng, đặc biệt khi mẫu điện thoại này từng đứng thứ 9 trong quý 2/2024. Tuy nhiên, chi tiết này không quá bất ngờ vì Galaxy S23 Ultra cũng không lọt vào danh sách này vào thời điểm tương tự năm ngoái. Một điểm đáng chú ý khác là Galaxy S24 đã có mặt trong danh sách top 10 của quý 3/2024, dù chỉ đứng ở vị trí cuối cùng. Điều đó cho thấy Samsung đang có những bước tiến đáng kể trong phân khúc thị trường cao cấp, đặc biệt khi so sánh với Galaxy S23 cơ bản, mẫu điện thoại không có mặt trong danh sách bán chạy nhất quý 3/2023. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu điện thoại của Samsung đều thành công. Galaxy A55 dường như không thể duy trì được thành công của bản tiền nhiệm, có thể do không được phân phối tại các thị trường lớn như Mỹ và sự cạnh tranh từ Galaxy A35. Mẫu Galaxy A35 hỗ trợ 5G và được ưa chuộng hơn so với Galaxy A34 5G của năm ngoái. Trong khi đó, các mẫu Galaxy A15, Galaxy A15 5G và Galaxy A05 có doanh số bán hàng không ổn định so với các mẫu Galaxy A14 và Galaxy A14 5G vào năm 2023. Nhìn chung Samsung có thể tự hào về kết quả bán hàng của 5 mẫu smartphone thành công nhất trong quý 3/2024. Tương tự, Xiaomi cũng ghi nhận những thành công nhất định. Mặc dù Redmi 13C không thể cải thiện vị trí của Redmi 12C từ quý 3/2023 nhưng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vẫn giữ được chỗ đứng trong danh sách này, bên cạnh hai ông lớn Apple và Samsung, trong khi nhiều thương hiệu lớn khác từ Trung Quốc và các quốc gia khác lại không có mặt.