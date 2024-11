Apple tham chiến thị trường camera an ninh?

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming Chi Kuo, Apple dự định ra mắt camera an ninh gia đình vào năm 2026 và do đối tác Goertek độc quyền lắp ráp. Apple có thể tác động lớn đến thị trường camera an ninh nếu thực sự tham chiến. Ảnh: Macrumors Trong blog mới nhất, nhà phân tích Ming Chi Kuo dẫn lời nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết, Apple sẽ tham gia thị trường camera an ninh gia đình vào năm 2026. Mục tiêu của “táo khuyết” là xuất xưởng hàng chục triệu đơn vị. Đối tác Goertek sẽ là nhà cung ứng độc quyền. Theo ông Kuo, camera an ninh của Apple sẽ tương tác với các thiết bị khác cùng hãng thông qua kết nối không dây, tạo lợi thế so với các nhà sản xuất camera khác. Chuyên gia nhận định, động thái cho thấy nhà sản xuất iPhone tiếp tục khám phá động lực tăng trưởng mới trong thị trường nhà thông minh. Ông tin rằng trải nghiệm người dùng sẽ đặc biệt tốt nhờ vào hệ sinh thái rộng lớn và tích hợp sâu với Apple Intelligence, Siri. Camera an ninh Apple có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái sản phẩm nhà thông minh xoay quanh nền tảng HomeKit. Người dùng sẽ được xem video hoặc tương tác với camera qua Apple TV, iPhone, Apple Watch hay thiết bị Apple khác. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, Apple nhiều khả năng tác động lớn đến thị trường camera an ninh gia đình. Việc tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật có thể thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành, vốn ghi nhận hàng loạt sự cố xâm phạm, rò rỉ lớn trong các năm qua. Ngoài ra, một sản phẩm khác mà ông Kuo tiết lộ, Apple đang phát triển là tai nghe AirPods trang bị nhiều tính năng sức khỏe hơn. Goertek cũng sẽ là nhà cung ứng chính cho thiết bị. (Theo Digital Trends)