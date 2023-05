Apple Store trực tuyến sẽ thay đổi mùa mở bán iPhone 15 ở Việt Nam

Ngày 16/5 tới, ca khúc Yesterday Once More tròn 50 năm kể từ thời điểm phát hành. Nửa thế kỷ biến động thời cuộc, xu hướng... ca khúc nổi tiếng của nhóm The Carpenters vẫn khiến người nghe rưng rưng nhớ về những ngày hôm qua không trở lại…