Apple ngừng sản xuất iPhone 14 Plus?

Apple đã cắt giảm các đơn hàng linh kiện iPhone 14 Plus xuống mức cực thấp trong số các lô hàng iPhone, do nhu cầu thị trường thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

iPhone 14 Plus ra mắt để thay thế dòng iPhone 13 Mini do nhu cầu người dùng với iPhone màn hình nhỏ thấp. Tuy nhiên, có vẻ như kích thước màn hình không phải yếu tố giúp 14 Plus được ưa chuộng, vì mẫu iPhone mới này cũng không có được doanh số tốt. iPhone 14 Plus có doanh số không đạt được như kỳ vọng. Ảnh: Appleinsider Theo Ross Young, nhà phân tích chuỗi cung ứng màn hình, đơn hàng màn hình cho iPhone 14 Plus đã giảm gần bằng 0, thời điểm Apple điều chỉnh các đơn đặt hàng sản xuất để phù hợp với nhu cầu người dùng. Một biểu đồ được tiết lộ cho thấy, các đơn hàng của Apple từ tháng 11/2022 với việc Phone 14 Plus giảm đáng kể và sau đó biến mất khỏi biểu đồ vào tháng 1/2023. Một số lô hàng nhỏ iPhone 14 Plus trở lại vào tháng 2 để bổ sung cho kho hàng của Apple. Trong khi các mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều có nhu cầu cao trong suốt quý I/2023. Biểu đồ đơn hàng sản xuất iPhone 14 của Apple. Ảnh: Appleinsider Biểu đồ cũng cho thấy các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chiếm tới 75% lượng máy xuất xưởng trong tháng 12 và dự kiến đạt 80% vào cuối tháng 2/2023. Tuy nhiên, theo Young tổng đơn hàng dòng sản phẩm iPhone 14 vẫn thấp hơn so với iPhone 13. Nguyên nhân doanh số iPhone 14 Plus thấp có thể do đây là mẫu iPhone mới, lại có mức giá cao gần bằng iPhone 14 Pro, trong khi cấu hình chỉ ngang với iPhone 13 Pro Max ra mắt trước đó một năm.