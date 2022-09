Apple khéo léo tăng giá bán iPhone

Thế hệ iPhone 14 đánh dấu sự chấm dứt của dòng iPhone mini và thay thế bằng iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch, ngang với model cao cấp nhất. Ảnh: The Verge.

Một chi tiết cũng đáng chú ý chính là việc Apple định giá sức mạnh đồng USD ở mỗi quốc gia đôi khi có thể tạo nên sự chênh lệch lớn nếu được quy đổi thành ngoại tệ. Sức mạnh đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn liên tục gia tăng, khiến một số thiết bị khi được bán ở bên ngoài nước Mỹ thực tế đã tăng giá. Ví dụ chiếc Apple Watch Ultra hiện có giá khởi điểm tới 1.099 CAD ở Canada.

Tại Việt Nam, các nhà bán lẻ công bố giá bán dự kiến của iPhone 14 series trải dài từ 22-50 triệu đồng, không tăng so với thế hệ iPhone 13. Cụ thể, đại lý FPT Shop báo giá khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 128 GB. iPhone 14 Plus có giá từ 28 triệu đồng, từ 31 triệu đồng cho iPhone 14 Pro.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm từ 34 triệu đồng, riêng phiên bản dung lượng bộ nhớ 1 TB được báo giá 50 triệu đồng. Mức tương đồng cũng được công bố bởi hệ thống Thế Giới Di Động.

iPhone 14 sẽ được bán ra ở Việt Nam sớm hơn khoảng một tháng so với năm 2021. Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Plus giao hàng sau. Do đó, người dùng trong nước có thể phải chờ đến trung tuần tháng 11 để sở hữu iPhone 14 Plus chính hãng.

Để sở hữu iPhone 14 chính hãng sớm nhất, người dùng Việt Nam có thể để lại thông tin tại website của TopZone. TopZone, cùng với hệ sinh thái của Thế Giới Di Động, là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức cao cấp nhất của Apple. Nhà bán lẻ là một trong những đơn vị giao hàng sớm nhất tại Việt Nam.

(Theo Zing)