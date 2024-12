Apple 'khai tử' iPhone dùng Lightning tại thị trường EU

Châu Âu chính thức cấm bán iPhone 14 và iPhone SE sử dụng cổng Lightning, thúc đẩy tiêu chuẩn USB-C nhằm giảm rác thải điện tử. Thời điểm ngày 28/12/2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng tại thị trường Châu Âu khi quy định bắt buộc sử dụng cổng sạc USB-C cho iPhone và các thiết bị cầm tay khác chính thức có hiệu lực. Quy định này xuất phát từ luật được Nghị viện Châu Âu thông qua vào năm 2022, nhằm thống nhất tiêu chuẩn cổng sạc cho các thiết bị điện tử tiêu dùng. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu giảm thiểu rác thải điện tử. Khi người dùng iPhone ở EU chuyển sang sử dụng điện thoại Android, họ thường phải vứt bỏ dây cáp Lightning cũ. Việc thống nhất cổng sạc sẽ giúp người dùng tận dụng được cùng một loại dây cáp cho cả thiết bị cũ và mới. Sự thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến iPhone SE 3 và iPhone 14 - những model vẫn đang sử dụng cổng Lightning độc quyền của Apple. Từ thứ Bảy tuần trước, hai model này đã không còn được phép bán tại thị trường Châu Âu. Theo ghi nhận, Apple đã gỡ bỏ các sản phẩm này khỏi cửa hàng trực tuyến tại nhiều quốc gia lớn trong khu vực, điển hình như Pháp. Bảng so sánh danh mục sản phẩm iPhone giữa thị trường Mỹ và các quốc gia Châu Âu như Pháp, Ý và Đức. Tuy nhiên, tác động của luật mới chỉ giới hạn ở một số model cụ thể, bởi Apple đã chủ động trang bị cổng USB-C cho dòng iPhone 15 và iPhone 16 từ năm 2023. Sự khác biệt này có thể thấy rõ khi so sánh danh mục sản phẩm iPhone giữa thị trường Mỹ và các quốc gia Châu Âu như Pháp, Ý và Đức. Không chỉ iPhone bị cấm bán tại Châu Âu Quy định mới của Châu Âu có phạm vi áp dụng rộng rãi, bao gồm nhiều thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh số, tai nghe, máy chơi game cầm tay, loa di động, thiết bị đọc sách điện tử, bàn phím, chuột, thiết bị định vị, và máy tính xách tay. Theo đó, tất cả thiết bị mới có công suất sạc lên đến 100 Watt đều phải được trang bị cổng USB Type-C. Do quy định này, các phụ kiện của Apple sử dụng cổng Lightning như Magic Keyboard và Magic Mouse phiên bản cũ cũng không thể tiếp tục bán tại thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, Apple đã chủ động thích ứng bằng cách ra mắt phiên bản mới của các sản phẩm này với cổng USB-C từ vài tháng trước. Đáng chú ý, quy định này có một ngoại lệ dành cho dây cáp sạc. Người dùng tại Châu Âu vẫn có thể mua dây sạc Lightning hoặc bộ chuyển đổi USB-A nếu họ đang sử dụng iPhone với cổng Lightning.