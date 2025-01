Apple Intelligence ‘ngốn’ 7GB dung lượng iPhone

Với iOS 18.2, bộ tính năng AI Apple Intelligence cần đến 7GB dung lượng trên iPhone, tăng gần gấp đôi so với ban đầu. Khi Apple lần đầu giới thiệu Apple Intelligence trên iPhone, bộ tính năng AI đòi hỏi thiết bị có tối thiểu 4GB bộ nhớ trống. Tuy nhiên, theo thông tin từ trang hỗ trợ, với iOS 18.2, Apple Intelligence cần tới 7GB dung lượng. iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và toàn bộ iPhone 16 hỗ trợ Apple Intelligence, cũng như các máy tính Mac và iPad chạy chip M1 trở lên. Thực tế, so với phiên bản đầu, Apple Intelligence nay bổ sung nhiều tính năng mới như Genmoji, ChatGPT, Image Playground, Visual Intelligence... Tất cả đều giúp iPhone trở thành công cụ làm việc, giải trí đắc lực hơn. Ngoài ra, để bảo đảm quyền riêng tư, hầu hết tính năng AI đều mặc định chạy trên thiết bị. Để làm được như vậy, thiết bị cần phải tải về các mô hình AI, “ngốn” bộ nhớ. Apple cũng cảnh báo dung lượng tối thiểu sẽ không cố định mà tiếp tục tăng khi có thêm tính năng trong bản ghi chú iOS 18.1. Dù vậy, nó lại là nỗi lo với những người đang sử dụng iPhone bộ nhớ 128GB. Apple Intelligence đã chiếm 5,5% bộ nhớ chỉ trong vài tháng. Với iPad Air M1 64GB, tỷ lệ là 11%. Theo dự đoán, iOS 18.4 với những thay đổi quan trọng trên Siri sẽ đòi hỏi bộ nhớ trống nhiều hơn. Theo trang Tom’s Guide, không phải ai cũng muốn hi sinh dung lượng iPhone cho các tính năng AI. Do đó, một giải pháp đơn giản là Apple nên cho phép người dùng gỡ bỏ tính năng AI và sử dụng iPhone như trước đây. (Theo Tom's Guide, 9to5mac)