Apple Intelligence gây thất vọng với loạt lỗi và "đòi hỏi" bộ nhớ cao

Apple Intelligence khiến người dùng bức xúc vì chiếm 7GB bộ nhớ mỗi thiết bị và liên tục tạo ra các bản tóm tắt tin tức sai lệch nghiêm trọng. Sau khi ra mắt trên iPhone, iPad và Mac thông qua iOS 18, Apple Intelligence đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ người dùng về việc chiếm dụng bộ nhớ quá lớn và độ chính xác kém. Yêu cầu bộ nhớ tăng đột biến Apple vừa công bố yêu cầu bộ nhớ mới cho Apple Intelligence đã tăng lên 7GB trên mỗi thiết bị, gần gấp đôi so với mức 4GB ban đầu. Điều này đồng nghĩa người dùng hệ sinh thái Apple phải dành ra tổng cộng 21GB bộ nhớ trống trên iPhone, iPad và Mac chỉ để sử dụng các tính năng AI. Lý do đằng sau việc tăng dung lượng là do Apple Intelligence xử lý mọi tác vụ ngay trên thiết bị thay vì đám mây để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng lên 10GB trong những tháng tới khi thêm nhiều tính năng mới. AI tóm tắt tin tức thiếu chính xác BBC đã chỉ ra nhiều trường hợp Apple Intelligence tạo ra các bản tóm tắt tin tức hoàn toàn sai sự thật. Dù Apple giải thích đây là phiên bản beta và khuyến khích người dùng báo cáo lỗi, những sai sót này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với tin tức thời sự. Chưa có giải pháp chính thức Apple chưa đưa ra giải pháp cho vấn đề bộ nhớ và người dùng không thể tắt bớt tính năng để giảm dung lượng. Với tính năng tóm tắt thông báo, nhiều khả năng Apple sẽ phải vô hiệu hóa tính năng này trên các ứng dụng tin tức. Người dùng cần cân nhắc mua các thiết bị có bộ nhớ lớn hơn và thận trọng với các bản tóm tắt tin tức AI trong thời gian tới.