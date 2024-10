Apple giảm 10 triệu đơn hàng iPhone 16

Apple được cho là đã cắt giảm khoảng 10 triệu iPhone 16 cho lô hàng quý IV và nửa đầu năm 2025. Nhà phân tích Ming Chi Kuo dẫn lời nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết phần lớn việc cắt giảm ảnh hưởng đến iPhone 16 bản tiêu chuẩn thay vì iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro sở hữu màn hình đẹp hơn, camera tốt hơn và được người dùng ưa chuộng hơn. Apple giảm lượng đặt hàng iPhone 16 trong quý IV/2024 và quý I/2025. Ảnh: 9to5mac Theo ông Kuo, kết quả là sản lượng iPhone 16 trong nửa sau năm 2024 vào khoảng 84 triệu máy. Ông dự đoán các đối tác Apple sẽ sản xuất 80 triệu iPhone trong quý IV, giảm từ 84 triệu máy một năm trước. Sản lượng dự kiến của quý I/2025 và quý II/2025 lần lượt là 45 triệu máy và 39 triệu máy, giảm từ 48 triệu máy và 41 triệu máy. Do đó, doanh thu iPhone có thể gặp áp lực trong nửa đầu năm sau do lô hàng giảm và sự ra mắt của iPhone SE 4. Chuyên gia tin rằng Apple sẽ sản xuất số lượng lớn phiên bản tiếp theo của iPhone SE giá rẻ vào tháng 12. iPhone SE 4 được đồn có thiết kế giống iPhone 14 tiêu chuẩn, gồm màn hình OLED 6.1 inch, Face ID, chip dòng A, cổng USB-C, camera sau 48MP, RAM 8GB đủ để chạy được Apple Intelligence cùng chip 5G do Apple tự thiết kế. Ông bày tỏ lạc quan vào tiềm năng dài hạn của Apple Intelligence nhưng nhận định iPhone đòi hỏi đổi mới hơn về phần cứng nếu muốn đạt tăng trưởng đáng kể. Bộ tính năng Apple Intelligence sẽ đến với người dùng iPhone qua bản cập nhật iOS 18.1. Nó chỉ dành cho iPhone 15 Pro trở lên, cho phép tóm tắt tin nhắn, email, trả lời tự động… (Theo CNBC, MacRumors)