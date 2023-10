Apple công bố loạt chip M3 và máy tính Mac mới

GPU của M3 nhanh hơn 1,8 lần so với GPU trên chip M2, trong khi CPU của M3 nhanh hơn 15% so với của M2 với các tác vụ nặng. Chip M3 nhanh hơn 60% so với M1. Những con chip mới được hãng đúc chip TSMC sản xuất trên quy trình 3nm hiện đại nhất hiện nay.

Dù vậy, máy tính Mac trang bị chip M3 Max phải đến cuối tháng 11 mới được bán ra.

MacBook Pro và iMac mới

MacBook Pro 14 inch dùng chip M3 có giá từ 1.599 USD. Model năm ngoái giá từ 1.999 USD nhưng dùng chip M2 Pro. MacBook Pro 14 inch dùng chip M3 Pro giá từ 1.999 USD hoặc có thể nâng cấp lên chip M3 Max với chi phí cao hơn.