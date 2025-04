Apple có tăng giá iPhone?

Bloomberg cho biết, cũng như nhiều hãng khác, Apple đã tích trữ hàng tồn kho tại Mỹ trong nhiều tháng qua để đối phó với thuế quan. Những hàng hóa đã cập bến Mỹ không phải đối tượng chịu thuế. Vì vậy, về lý thuyết, công ty có thể chờ đến iPhone tiếp theo để điều chỉnh giá. Tuy nhiên, nhược điểm là giá bán mới sẽ trở thành tâm điểm hơn là những nâng cấp trên thiết bị.

Nhìn ra thị trường toàn cầu, Apple không hề do dự khi tăng giá iPhone để phản ứng trước các chính sách thuế, biến động tiền tệ và lạm phát. Chẳng hạn, năm 2022, hãng tăng giá iPhone do đồng Yên Nhật yếu. Cùng năm, giá iPad và các sản phẩm khác ở châu Âu và Anh cũng tăng do lạm phát. Hậu Brexit, giá MacBook ở Anh cũng tăng đáng kể.

Liên quan đến chuỗi cung ứng, Apple có thể xem xét tăng sản xuất tại Brazil, nơi ông Trump chỉ áp thuế 10%. Song, dây chuyền ở đây rất nhỏ so với tại châu Á, một kế hoạch như vậy sẽ vô cùng tốn kém. Bên cạnh đó, còn có những câu hỏi về năng lực sản xuất những mẫu máy phức tạp như iPhone Pro Max tại Brazil. Hiện tại, nước này chỉ tập trung vào dòng cơ bản.

Trong bất kỳ trước hợp nào, rất ít có khả năng Apple đưa sản xuất trở lại Mỹ trong vài năm tới. Bloomberg ước tính ít nhất phải mất 5 năm để làm được điều đó, chưa kể chi phí sản xuất iPhone có thể tăng gấp đôi - điều mà cả Apple lẫn người tiêu dùng đều không mong muốn.

