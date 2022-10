Apple bội thu nhờ iPhone 14

Trong khi đó, những sản phẩm khác như Apple Watch và AirPods của có tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt 9,65 tỷ USD , tăng 10% so với năm ngoái. Trong khi đó, iPad lại bị ảnh hưởng bởi khó khăn chuỗi cung ứng, giảm 10% doanh thu và trở thành mảng thiết bị ít thu lợi nhất của tập đoàn.

Apple cũng nhận được một vài tín hiệu tích cực trong quý tài chính thứ 3 trong năm. Doanh thu máy tính Mac đã tăng 25%, đạt 11,51 tỷ USD so với năm ngoái.

Tuy nhiên, con số này cho thấy sự tăng trưởng đang dần chậm lại vì thấp hơn so với mức tăng trưởng 12% mà công ty công bố trong quý II. Ông Luca Maestri cho biết sự suy giảm này là do tỷ giá USD cao và thị trường game điện tử, quảng cáo trực tuyến ảm đạm.

Song, các nhà phân tích Phố Wall vẫn cho rằng cổ phiếu Táo khuyết vẫn là khoản đầu tư an toàn giữa nền kinh tế bấp bênh hiện nay. Bất chấp doanh thu smartphone giảm sút, iPhone vẫn giữ vững vị thế và áp đảo thị trường toàn cầu. Trong khi đó, các lĩnh vực khác như App Store, Apple Watch và AirPods cũng tăng trưởng đều đặn.

“Apple cũng là con người. Một hãng công nghệ thành công như họ cũng không thể thoát khỏi những thách thức kinh tế”, nhà phân tích Toni Sacconaghi tại Bernstein Research cho biết.

Tháng trước, tập đoàn đã ra mắt iPhone 14 series mới nhất với 4 phiên bản iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Các nhà phân tích cho rằng người dùng sẽ ưu tiên chọn mua iPhone 14 Pro thay vì dòng sản phẩm cơ bản vì có camera và vi xử lý tốt hơn.

Thực tế đã cho thấy, mẫu smartphone cao cấp nhất đã chiếm hơn 60% doanh số iPhone 14, nhà phân tích Samik Chatterjee tại J.P. Morgan cho biết. Sự phân cấp giữa các dòng sản phẩm năm nay lớn hơn rất nhiều so với iPhone 12 và 13 những năm trước.

Tuy nhiên, sự thành công của iPhone 14 cũng mang lại nhiều thách thức cho Apple. Giám đốc Tài chính Luca Maestri cho biết chuỗi cung ứng luôn trong tình trạng căng thẳng do nhu cầu mua iPhone 14 Pro cao. “Chúng tôi đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, ông nói.

Nhờ thu bộn từ dòng Pro, Apple dường như không bị ảnh hưởng bởi sự đi xuống trong doanh thu của các dòng iPhone khác do giá bán năm nay tăng cao. Kể từ khi Táo khuyết công bố dòng sản phẩm cao cấp nhất từ năm 2019, người dùng dần quen với những sản phẩm phân khúc cao, có giá thành tăng qua từng năm của hãng, Wall Street Journal nhận định.

Theo Wall Street Journal, giới đầu tư lo lắng về sự đi xuống của mảng kinh doanh dịch vụ vì đây là lĩnh vực quan trọng của Apple trong tương lai khi thị trường iPhone bắt đầu bão hòa. Một số nhà phân tích còn cho rằng những con số thiếu lạc quan trong mảng dịch vụ này chính là chỉ dấu cho thấy nhu cầu mua iPhone giảm trong thời gian tới.

Do đó, với những thách thức trước mắt, Apple cũng dự báo một quý kinh doanh bi quan vào cuối năm nay khi Giám đốc tài chính cho rằng doanh số máy tính Mac có thể sẽ giảm so với năm ngoái. Ông cho biết sản phẩm này sẽ tăng trưởng so với năm trước đó nhưng vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ áp lực kinh tế vĩ mô.