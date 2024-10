Apple bất ngờ giới thiệu iPad mini 7 với giá 499 USD

Trước thềm sự kiện Apple dự kiến diễn ra vào tháng 10, công ty đã gây bất ngờ khi công bố iPad mini 7 mà người dùng chờ đợi từ rất lâu. iPad mini 7 được trang bị chip Apple A17 Pro giúp mang lại sức mạnh tương tự như trên iPhone 15 Pro, đồng thời hỗ trợ tính năng Apple Intelligence và tương thích với Apple Pencil Pro. Với màn hình Liquid Retina 8,3 inch, iPad mini 7 có sẵn trong các màu sắc tươi sáng như xanh lam, tím, ánh sao và xám không gian. Apple khẳng định rằng chip A17 Pro không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn nâng cao khả năng xử lý đồ họa, với CPU và GPU nhanh hơn, cùng Neural Engine mạnh mẽ gấp đôi so với phiên bản trước. Không chỉ dừng lại ở hiệu suất, iPad mini 7 còn được trang bị camera sau 12 MP với công nghệ Smart HDR 4 giúp cải thiện khả năng chụp ảnh và quét tài liệu thông minh ngay trong ứng dụng Camera. Phó chủ tịch bộ phận Tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Apple, Bob Borchers, nhấn mạnh: “iPad mini là một sản phẩm độc đáo, nổi bật với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế di động. Với chip A17 Pro và khả năng kết nối nhanh chóng, iPad mini 7 mang đến trải nghiệm người dùng tuyệt vời”. iPad mini 7 sẽ gia nhập vào dòng sản phẩm iPad Air và iPad Pro mới nhất với khả năng hỗ trợ Apple Intelligence với nhiều tính năng AI tiên tiến. Người dùng có thể tận dụng Writing Tools để cải thiện văn bản của mình, trong khi Siri được nâng cấp hoàn toàn mới mẻ tạo ra trải nghiệm tương tác mượt mà hơn. Tính năng Kỷ niệm trong ứng dụng Ảnh cho phép người dùng tạo video chỉ bằng cách nhập mô tả, và công cụ Clean Up giúp loại bỏ các yếu tố gây phân tâm trong ảnh mà không làm ảnh hưởng đến chủ thể chính. Với thời lượng pin ấn tượng, iPad mini 7 có giá khởi điểm từ 499 USD cho phiên bản 128 GB, gấp đôi dung lượng lưu trữ so với thế hệ trước. Khách hàng có thể đặt hàng trước sản phẩm ngay hôm nay trước khi chúng chính thức lên kệ vào ngày 23/10.