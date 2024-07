Áp thấp nhiệt đới hình thành nhanh trên Biển Đông, đất liền nhiều nơi mưa to

Trên đất liền, đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 90mm như: Cẩm Phả (Quảng Ninh) 123.6mm, An Bình (Hòa Bình) 113.0mm, Triệu Phong (Quảng Trị) 91.4mm, Tiểu Cần (Trà Vinh) 103.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào sáng và đêm).

Chiều và tối cùng ngày, khu vực Trung Trung Bộ và Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Đồng thời, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).