Anna Bắc Giang thừa nhận lừa đảo hai vụ đầu tiên

Đại diện Công ty Gia Đình Việt đã tố cáo Ninh Thị Vân Anh đến Công an tỉnh Bắc Giang và đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan này chuyển đơn tố cáo cho Công an TP.Phan Thiết. Khi bị mời làm việc Vân Anh thành khẩn cho biết, hiện tại không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Vụ việc liên quan đến Anna Bắc Giang bị tố tạo dựng nên những "cú lừa thế kỷ", đã gây ồn ào trong nhiều ngày qua. Ảnh: Fb

Thông tin từ Công an TP.Phan Thiết cho hay, giá trị xe ô tô nói trên được Hội đồng định giá tài sản TP.Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng. Do đó, Công an TP.Phan Thiết đang củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn thông tin cho hay, ngày 10/10, Công an TP.Phan Thiết ra quyết định xử lý vật chứng liên quan đến vụ án. Theo đó, Công an hoàn trả ô tô này cho đại diện Công ty Gia Đình Việt. Đồng thời, công an trao trả số tiền 148 triệu đồng của Vân Anh đã nộp, cho anh Bùi Đức Hiếu.