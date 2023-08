Anh Tú lên tiếng tin đồn 'nhắn tin gái lạ, rạn nứt với Diệu Nhi'

Theo các bài viết, hai người trao đổi, nhắn tin từ tháng 3/2022 đến 4/2023 với nội dung như: "Có thấy nhớ anh không? Nếu là anh thì có đó", "Có bữa nào em rảnh không?", "Vậy bữa nào em có muốn gặp không?", "Hay em có cảm tình với anh không?"...

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video lan truyền.

Khi cô gái cho rằng đang bị trêu đùa, tài khoản "Anh Tú Bùi" khẳng định thực sự quan tâm, muốn tìm hiểu. Cô gái còn quay video chứng minh tài khoản "Anh Tú Bùi" nhắn tin cho mình là tài khoản Facebook cá nhân có 700 nghìn người theo dõi của diễn viên Anh Tú.

Diễn viên Anh Tú và Diệu Nhi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới hồi tháng 10/2022 sau 7 năm yêu nhau. Đám cưới tổ chức đình đám, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khán giả dùng những mỹ từ như "chuyện tình cổ tích, đám cưới thế kỷ" khi bình luận về sự kiện này.