Anh trai 'vượt chông gai’ ngoạn mục nhất nhì Vbiz: Từng phải bán nhà vì thua chứng khoán, giờ kiếm được bao nhiêu tiền đều lo cho gia đình

Hành trình khẳng định tên tuổi của Bùi Công Nam trải qua nhiều chông gai và thử thách, trong đó phải kể đến biến cố đầu tư chứng khoán cách đây vài năm. Hưởng ''trái ngọt'' sau 8 năm miệt mài làm nghề Được biết đến sau chương trình Sing My Song năm 2016, Bùi Công Nam được đánh giá là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ triển vọng của showbiz Việt. Tài năng của nam nghệ sĩ sinh năm 1994 bộc lộ rõ nét trong và cả sau chương trình. Anh liên tục gây ấn tượng với các bản hit gắn liền với mùa Tết như: Năm Qua Đã Làm Gì, Tự Nhiên Cái Tết, Tết Này Con Sẽ Về, Cái Tết Giàu… Màu nhạc của Bùi Công Nam mang hơi hướng sôi động và trẻ trung. Trong các tác phẩm của mình, nam ca sĩ cũng truyền tải nhiều câu chuyện cá nhân để tạo điểm nhấn độc đáo và gần gũi hơn.

Bùi Công Nam được biết đến qua chương trình Song My Song 2016. Ảnh internet. Sau Sing My Song, Bùi Công Nam tiếp tục hoạt động với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh được khán giả đặt cho biệt danh ‘‘ông hoàng quảng cáo’’ vì sở hữu nhiều ca khúc quảng cáo nổi bật với giai điệu vô cùng bắt tai. Tuy nhiên, anh vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm cơ hội để có thể tỏa sáng hơn trên thị trường âm nhạc Việt Nam. ‘‘Việc khán giả nói tôi loay hoay sau Sing my song cũng đúng, khi nghe câu này tôi không chạnh lòng đâu.Vì khoảng 7 năm đó, tôi vẫn làm việc và kiếm tiền từ âm nhạc mà. Tôi không đi hát nhiều nhưng bù lại tôi viết nhạc, sáng tác bài mới cho các ca sĩ và làm nhạc quảng cáo.’’ - Bùi Công Nam từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. Đến đầu năm 2024, nam ca sĩ sinh năm 1994 bất ngờ thông báo tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong chương trình, Bùi Công Nam được đánh giá là ‘‘mảnh ghép’’ đại diện cho sự tài năng và sáng tạo. Càng đi sâu, Bùi Công Nam từ một cái tên khá mờ nhạt dần tìm được ‘‘đất diễn’’ để tỏa sáng và khẳng định bản thân. Từ đây, anh có thêm một biệt danh mới, đó là ‘‘quái vật âm nhạc’’.

Bùi Công Nam tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ảnh internet. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai kết thúc, Bùi Công Nam là một trong những cái tên nổi bật nhất, nhận được ‘‘trái ngọt’’ sau hành trình ‘‘vượt chông gai’’ đầy thử thách. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ cho biết bản thân đã được khán giả đón nhận theo hướng tích cực hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp âm nhạc trong tương lai. ‘‘Anh trai vượt ngàn chông gai giúp tôi thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ, mỗi ngày mở mắt ra là thấy mọi người viết về tôi bằng những chủ đề khác nhau. Không phải câu chuyện này thì cũng là câu chuyện khác, khán giả quan tâm đến Bùi Công Nam theo hướng tích cực. Trước đây, chỉ khi nào ra MV mới hay có dự án gì thì người ta mới nhắc đến tôi. Thú thật, tôi vui vì điều này lắm.’’ - Nam ca sĩ chia sẻ.

Sau chương trình, Bùi Công Nam ngày một nổi tiếng hơn. Ảnh internet. Hành trình vượt chông gai cùng 32 anh tài cũng đem đến cho Bùi Công Nam cơ hội vượt qua giới hạn của bản thân. Nam ca sĩ đã dành thời gian học vũ đạo để đem đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng. Bùi Công Nam chia sẻ: “Tôi sợ vũ đạo vì gặp hạn chế trong giải phóng hình thể. Trước khi vào chương trình, tôi dành nhiều tháng đi học, cảm thấy hứng thú. Hiện đứng trước đối thủ mạnh về nhảy như Trọng Hiếu, ST Sơn Thạch, tôi không còn áp lực.” ‘‘Vượt chông gai’’ bán nhà vì thua chứng khoán Nửa đầu năm 2024, thông tin ‘‘anh tài’’ Bùi Công Nam trải lòng về câu chuyện bán nhà để chơi chứng khoán nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo lời kể của nam ca sĩ trên trang TikTok cá nhân, trong thời điểm dịch COVID-19, anh đã quyết định đầu tư vào chứng khoán với mong muốn kiếm thêm lời. Thời gian đầu, các khoản đầu tư của Bùi Công Nam đều chuyển biến tích cực. Anh tiếp tục đầu tư một khoản tiền lớn hơn để mua cổ phiếu. Lúc này, thị trường bắt đầu giảm mạnh. Nam ca sĩ quyết định đổ thêm tiền vào để mua cổ phiếu nhưng giá cổ phiếu tiếp tục ‘‘tụt dốc không phanh’’. Bùi Công Nam kể: "Do tôi không có kiến thức nên sau mùa dịch, thấy bản thân có dư một khoản tiền, không biết làm gì nên quyết định đầu tư chứng khoán. Khi tôi chơi những cái nhỏ nhỏ thì không sao nhưng khi chơi lớn một lần thì bị dập, mất tất cả. Cũng do tôi ngu mà thôi. Thời điểm đó tôi nghĩ chứng khoán là màu hồng, mình bỏ một chút xíu vào rồi từ từ sẽ nhảy lên nhưng không, mất sạch. Ngay cả những người bạn rủ tôi chơi cũng rơi vào tình cảnh tương tự". Để gỡ gạc lại khoản lỗ, Bùi Công Nam đã bán đi căn nhà mà bản thân tích góp được từ công việc làm nhạc kể từ sau cuộc thi Sing My Song. Về quyết định bán nhà, nam ca sĩ giãi bày: ‘‘Trong giai đoạn bị thua lỗ chứng khoán, tôi cần tiền nhưng không muốn bán đi số cổ phiếu trong tay. Tôi chọn bán nhà để lấy tiền xoay sở công việc khác. Tiền trong chứng khoán vẫn còn đó, tôi vẫn giữ lại và sau này thì nó có tăng lên.’’ Sau biến cố, Bùi Công Nam ở nhà thuê rồi tiếp tục trở lại làm nhạc. Anh cũng mở một sân cầu lông ở quê để ba mẹ có thêm nguồn thu nhập thụ động. Nghĩ lại khoảng thời gian mất trắng vì đầu tư, anh cho thẳng thắn thừa nhận bản thân không có nhiều kiến thức nên ‘‘chuyện bị mất là đương nhiên’’. Nam ca sĩ cũng rút ra bài học đắt giá cho bản thân, ‘‘khi đầu tư bất cứ cái gì, dù là bất động sản hay chứng khoán thì nên tìm hiểu kỹ càng, có kiến thức thì mới tránh được rủi ro.’’ Gần 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bùi Công Nam đã gặt hái được nhiều thành tự trong sự nghiệp. Anh chia sẻ showbiz mang đến cho bản thân danh tiếng, bạn bè và cả những trải nghiệm đứng trên sân khấu không gì mua được. Hiện nay, bên cạnh làm nhạc quảng cáo, nam ca sĩ còn muốn tập trung vào việc đi hát. Tiền kiếm được từ việc làm nhạc anh dùng để lo cho gia đình. ‘‘Công việc này cũng làm tôi bị cuốn đi, tôi rất ít về quê. 1 năm về được chừng 1 - 2 lần. Gần đây, tôi nhận ra như thế là không được. Ba mẹ đã già rồi, không biết còn bao nhiêu lần mình được gặp ba mẹ. Tôi tự nhủ trong thời gian tới phải thường xuyên về thăm gia đình hơn.’’ - Bùi Công Nam chia sẻ. Theo Người Đưa Tin