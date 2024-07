Anh Trai Say Hi sử dụng bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt kêu gọi tẩy chay chương trình Anh Trai Say Hi.

Chúng tôi đã liên hệ với NSX Anh Trai Say Hi nhưng phía chương trình vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Your browser does not support the video tag.

Anh Trai Say Hi sử dụng phác họa bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa



Hiện tại phân cảnh này đã được chương trình cắt bỏ khỏi tập 2 bản YouTube

Anh Trai Say Hi được giới thiệu là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các "anh trai" tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.