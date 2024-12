'Anh trai say Hi' đình đám chính thức lên tiếng về thông tin bỏ Concert

"Anh trai say Hi" này lên tiếng về thông tin không thể tham gia Day 4 của Concert ở Hà Nội. Xuất hiện trong buổi họp báo công chiếu phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu, Song Luân có những chia sẻ về thông tin vì quá bận với lịch cinetour mà không thể tham gia Concert Day 4 của Anh trai say Hi tại Hà Nội. Nguồn cơn của câu chuyện xuất phát từ việc Song Luân đột ngột đăng status lấp lửng về việc không tham gia Concert. Sau đó, dù anh chàng đã lên tiếng đính chính rằng đó không phải thông tin chính xác, chỉ là khi đang đăng status thì Song Luân gặp sự cố... rớt mạng nên mới có dòng trạng thái gây hiểu nhầm. Trong buổi họp báo giới thiệu phim Công tử Bạc Liêu, Song Luân một lần nữa đính chính về vụ việc. Song Luân bày tỏ, việc viết status chỉ là cách tung hứng, tạo content vui thôi, không phải sự thật. Và lại càng không có chuyện vì bận quảng bá phim nên bỏ Concert Day 4 ở Hà Nội.

Song Luân ở sự kiện Song Luân chia sẻ, anh vẫn tham gia đầy đủ các đêm Concert ở Hà Nội, vì không vướng lịch trình cinetour. Để hỗ trợ Song Luân, đoàn phim Công tử Bạc Liêu đã sắp xếp lịch trình khoa học cho nam diễn viên. Về câu hỏi có chịu áp lực doanh thu không khi trước đây Song Luân từng đóng phim do Trấn Thành - Lý Hải làm đạo diễn, các dự án này đều rất lập kỷ lục phòng vé, nam diễn viên bày tỏ: "Tôi không biết mọi người quan điểm như thế nào về sự thành công và hạnh phúc trong sự nghiệp nhưng đối với tôi, áp lực lớn nhất mà tôi gặp đó chính là việc mình đang làm có đáng giá không, tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm hơn là kết quả. Khi phim do anh Thành, anh Hải làm ra nhận doanh thu cao, tôi cũng vui chung với niềm vui của mọi người.

Tạo hình của Song Luân trong "Công tử Bạc Liêu" Đối với tôi, khi dự án phim nào đó thành công, ngoài quá trình ra, tôi còn nhìn lại xem mình có tiếc nuối gì không. Có giai đoạn hay khoảnh khắc nào mình lơ là không. Tôi không muốn đến lúc phim chiếu, mình lại thốt lên giá như. Nếu như được quay lại, tôi cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì khi đã vào phim, không một khoảnh khắc hay giây phút nào tôi rời nhân vật cả". Khi nhắc đến Công tử Bạc Liêu với những giai thoại ăn chơi xa hoa như đốt tiền nấu chè, mua máy bay riêng, tổ chức đấu xảo sắc đẹp đầu tiên tại Nam Kỳ, không ít người gán cho ông cái nhìn đầy chê trách. Thế nhưng, bộ phim Công tử Bạc Liêu do Song Luân đóng chính, Lý Minh Thắng làm đạo diễn lại khai thác theo góc nhìn khác. Công tử Bạc Liêu là hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của nhân vật Ba Hơn chứ không đơn thuần chỉ mang đến những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Theo Người Đưa Tin