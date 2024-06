Anh trai say hi bị chê

Ê-kíp sản xuất dựng nên một loạt bối cảnh hoành tráng cho MV The Stars. Trong đó, set quay bắt trọn 30 anh trai, Tage ngồi ở căn phòng bí hiểm gây ấn tượng nhất. MV được quay hoàn toàn ở studio, phân nửa là bối cảnh thực và phần còn lại xử lý qua khâu hậu kỳ. Các yếu tố màu sắc, kỹ xảo của MV The Stars là chất lượng. Chỉ có một điểm trừ là tốc độ chuyển cảnh quá nhanh.

Phương Vũ của Antiantiart nắm vai trò sáng tạo và đạo diễn MV The Stars. Sau thành công cùng Bích Phương và loạt sản phẩm khác, Phương Vũ tiến một bước thần tốc để là đạo diễn MV được săn đón bậc nhất trong năm 2024. Những điểm mạnh của Phương Vũ - sự điên rồ trong sáng tạo, chất đường phố, hip hop - đều được thể hiện trong MV The Stars.

Sau 2 ngày phát hành, MV The Stars hút hơn 300.000 lượt xem. Sự hiện diện của “30 anh trai” trong MV, trên lý thuyết hứa hẹn bùng nổ nhưng sức hút thực tế lại không quá lớn. Phần hình ảnh của The Stars có thể ấn tượng, nhưng nếu âm nhạc không thuyết phục khán giả, sẽ khó để thật sự là hit ở danh sách thịnh hành âm nhạc

Game show Anh trai say hi lên sóng cùng thời điểm Anh trai vượt ngàn chông gai. So với đối thủ, Anh trai say hi có bước chạy đà tốt hơn, khi dàn nghệ sĩ tham gia show đa phần đang có sức hút trên mạng xã hội. Đầu tư sản xuất một MV hoành tráng, ra mắt sớm cũng giúp Anh trai say hi tạo tiếng vang so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Thế nhưng, Anh trai say hi có thắng, phụ thuộc vào cách mà chương trình khai thác 30 nghệ sĩ. 30 tên tuổi đó, từng cá nhân có thể hot, nhưng hợp lại, liệu có dìu nhau đi lên hay không là dấu hỏi chấm. Ít nhất, với MV The Stars, ê-kíp của show cho khán giả thấy mọi thứ vẫn hỗn độn.

