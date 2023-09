Anh trai sát hại em gái rồi tự sát ở TP.HCM

Sau khi gây án, ông M gọi điện thoại thông báo cho một người bạn rồi khóa cửa, tự sát bên trong nhà.

Nhận tin báo, Công an Phường 5, Công an Quận 8 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.