Ảnh: Top 10 xe SUV an toàn, được đánh giá cao nhất trong thử nghiệm va chạm

Thị trường xe gia đình từng bị thống trị bởi Sedan và SUV. Nhưng trong thập niên qua, SUV và Crossover đã bùng nổ trên thị trường. Khách hàng có xu hướng bị thu hút bởi những chiếc SUV lớn hơn, và điểm họ xem trọng là mức độ nổi tiếng và cảm giác an toàn. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện này đều là loại dẫn động bốn bánh, và việc bảo trì đối với nhiều người là khá đắt.

Khi các nhà sản xuất bắt đầu tung ra những chiếc SUV nhỏ gọn, hơn nữa thường là dẫn động hai bánh, thì nhu cầu thị trường trở nên lớn hơn. Kết quả là, các nhà sản xuất xe hơi đang tranh giành để lấp đầy mọi thị trường.

An toàn khi lái xe là nhân tố cân nhắc quan trọng nhất đối với khách hàng. Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã tiến hành các thử nghiệm va chạm. Bằng cách xem Bảng xếp hạng từ cơ quan này, người tiêu dùng có thể tìm ra mẫu xe nào có thể là an toàn nhất. Dưới đây là 10 chiếc SUV an toàn nhất dựa trên các thử nghiệm va chạm.

1. Mercedes-Benz GLC 2022, xếp hạng an toàn 5 sao

Ra mắt lần đầu vào năm 2016, Mercedes-Benz GLC là một trong những mẫu xe cao cấp nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Chiếc xe này được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp sản sinh công suất 255 mã lực. Là một mẫu xe tiêu chuẩn, chiếc Mercedes này đi kèm với hệ thống tích hợp điện thoại thông minh và màn hình cảm ứng 10.25 inch.

Thử nghiệm của NHTSA cho thấy GLC mang đến cho hành khách mức độ an toàn rất cao. Họ đã đánh giá chiếc xe về va chạm trực diện, va chạm bên hông và an toàn tổng thể đều là 5/5 sao.

Mercedes-Benz GLC. (Ảnh: Patrik Stollarz / AFP)

2. Buick Encore 2022, xếp hạng an toàn 5 sao

Giá khởi điểm từ 27,000 USD, chiếc Buick Encore 2022 này đặc biệt nhỏ gọn, là một lựa chọn tốt cho những người sống trong khu vực nhỏ hẹp.

Chiếc xe này đã thể hiện xuất sắc trong thử nghiệm của NHTSA, va chạm trực diện, va chạm bên hông và an toàn tổng thể đều đạt 5/5 sao.