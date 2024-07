Anh thợ mỏ bất ngờ giơ tay đối thoại với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Câu hỏi "ngoài chương trình"

Ngày 6/4/2013, anh Đoàn Văn Lý, công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo là một trong 5 được trực tiếp gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến vị lãnh đạo cao nhất làm việc với cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hơn 10 năm trôi qua, anh Lý vẫn không quên cảm giác bồi hồi, tự hào khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư.

Chương trình hôm đó có sự tham dự của đại diện công nhân Công ty Than Núi Béo và Công ty Than Hòn Gai. Tuy nhiên, do thời gian không nhiều, nên ban tổ chức bố trí một công nhân Công ty Than Hòn Gai phát biểu.

Tổng Bí thư gặp gỡ cán bộ công nhân viên ngành than (Ảnh: NVCC).

Anh Lý cho biết, sau khi công nhân này phát biểu xong, Tổng Bí thư bất ngờ nói ông muốn nghe thêm ý kiến của công nhân Công ty Than Núi Béo.

"Lúc đó, chúng tôi cũng ngạc nhiên vì kịch bản chương trình không bố trí thời lượng cho công nhân công ty Than Núi Béo không phát biểu nên không ai có sự chuẩn bị từ trước", anh Lý chia sẻ.