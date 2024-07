Ảnh Song Hye Kyo năm 2000 gây sốt với gần 10 triệu lượt xem

Theo Sohu, mới đây một video tổng hợp những hình ảnh của Song Hye Kyo từ năm 2000 bỗng gây sốt trên mạng xã hội Douyin với hơn 6 triệu lượt xem. Video này cũng được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X với hơn 2 triệu lượt. Trong đó, khán giả cảm thán vẻ đẹp của Song Hye Kyo là tuyệt diễm, ở mỗi độ tuổi nữ diễn viên lại đẹp theo một cách khác nhau.

Your browser does not support the video tag.

Ngoại hình tươi trẻ quyến rũ của Song Hye Kyo hơn 20 năm trước.

Những năm 2000, Song Hye Kyo đã nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Trái tim mùa thu, nằm trong series 4 mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Sau đó, cô liên tiếp thành công với các tác phẩm Một cho tất cả (đóng cùng Lee Byung Hun), Ngôi nhà hạnh phúc (đóng chung với Bi Rain), giúp Song Hye Kyo trở thành ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu có sức ảnh hưởng khắp thế giới.

Lúc này, Song Hye Kyo đã được ca ngợi có nhan sắc trong trẻo, ưa nhìn. Dù trang điểm đậm hay nhạt, Song Hye Kyo cũng khiến khán giả choáng ngợp trước gương mặt tựa thiên thần của mình. Cô cũng trở thành người đại diện của nhiều thương hiệu lớn.