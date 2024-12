Anh rể là nghi can sát hại cô gái 19 tuổi ở TPHCM

Người đàn ông mất liên lạc với thân nhân nhiều ngày bất ngờ xuất hiện tại phòng trọ của em vợ ở quận Gò Vấp (TPHCM), rồi rời đi với chiếc xe tay ga của nạn nhân. Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ ở quận Gò Vấp, nạn nhân là Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, sinh viên đại học, quê huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê huyện Cầu Kè, Trà Vinh), anh rể của nạn nhân, là người cuối cùng xuất hiện tại phòng trọ trước khi hàng xóm phát hiện nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng. Nghi can Nguyễn Hoàng Anh đi bộ đến hiện trường (Ảnh: CCTV). Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra tại nhà trọ nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp). Tối 13/12, người dân phát hiện chị Ngọc H. nằm chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an. Nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua kiểm tra, nạn nhân bị mất một chiếc xe tay ga hiệu Honda Lead màu xám bạc, mang biển số 84K1-535.59. Theo hình ảnh từ camera an ninh, chiều 13/12, Nguyễn Hoàng Anh đi bộ tới phòng trọ của cô em vợ trong hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, sau đó trốn khỏi hiện trường bằng chiếc xe tay ga của nữ sinh này. Tại hiện trường, nữ sinh 19 tuổi nằm chết trong phòng tắm, trên người có nhiều vết thương. Dãy trọ nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Xuân Đoàn). Chị Kim Phượng (29 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể, buổi tối chị đi làm về thấy rất nhiều công an trong hẻm trọ, sau đó chị Phượng bàng hoàng khi biết H. bị sát hại. "Con bé hiền lắm, lễ phép, dễ thương và rất chăm học. Có hôm tôi cùng mấy chị em trong dãy trọ rủ bé H. đi uống trà sữa, nhưng H. nói đang ôn thi và quyết tâm đạt học bổng nên hẹn bữa khác", chị Phượng kể. Có mặt tại nơi nhận dạng thi thể, ông Dương Văn Đ. (53 tuổi, cha của nạn nhân) kể, chiều cùng ngày con gái thi xong liền gọi điện thoại cho ông, báo tin là còn thi một buổi cuối vào chủ nhật, rồi sẽ về quê. "Con gái tôi nói đúng ra là thi hôm qua, mà trường dời lịch nên hôm nay mới thi, mai được nghỉ, ngày mốt thi buổi cuối rồi về quê. H. hẹn về tới nơi sẽ gọi tôi ra đón. Nhưng đến tối, công an gọi về báo tin, vợ tôi nghe tin dữ xỉu lên xỉu xuống", ông Đ kể. Ông Đ. cho biết, con gái lớn của ông là Dương Thị Diễm H. (30 tuổi) cưới Nguyễn Hoàng Anh được gần 3 năm. Trước đây, hai vợ chồng Hoàng Anh thuê phòng trọ, sống trong hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, là hiện trường vụ án bây giờ. Đến khoảng tháng 9/2023, Ngọc H. (nạn nhân) thi đậu vào một trường đại học ở quận Gò Vấp nên Ngọc H. chuyển lên ở trọ cùng với vợ chồng Hoàng Anh. Xe cứu thương đưa thi thể cô gái về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn). Hơn một năm trước, chị Diễm H. sinh con đầu lòng nên hai vợ chồng dọn về Trà Vinh sống. Ngọc H. ở lại một mình buồn, nên rủ người phụ nữ là chị em cô cậu với Ngọc H. qua ở chung. "Hơn một năm nay, Hoàng Anh ở quê làm nghề tài xế. Cách đây hơn một tuần, Hoàng Anh bỗng nhiên đi khỏi nhà rồi mất liên lạc, ai gọi cũng không được. Chiều nay, nghe công an báo tin, tôi có hỏi con gái lớn là hai vợ chồng có cãi nhau chuyện gì không, nhưng con bé nói không", ông Đ. chia sẻ. Nói về người con rể, ông Đ. cho hay Nguyễn Hoàng Anh hiền lành, không nhậu nhẹt và rất chăm chỉ làm ăn. Lúc còn ở TPHCM, anh ta làm nhân viên ngân hàng, rồi chuyển qua làm nhân viên viễn thông. Tương tự, một số người thân của chị Ngọc H. cũng cho biết, mặc dù hai vợ chồng ở cùng huyện, cùng tỉnh, Hoàng Anh chấp nhận về ở rể nhà ông Đ. Người này sống rất lễ phép, được lòng với bà con trong gia đình và hàng xóm ở quê.