Ảnh hưởng của chính quyền Trump 2.0 với Silicon Valley ngày càng lớn

Tổng thống đắc cử Donald Trump đang bổ nhiệm các lãnh đạo công nghệ vào nội các 2.0 của mình, tăng cường sức ảnh hưởng lên Silicon Valley. Hôm 22/12, ông Trump cho biết sẽ đề cử Scott Kupor, một đối tác quản lý tại quỹ đầu tư Andreessen Horowitz, làm giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự, cơ quan điều phối tuyển dụng và cung cấp nguồn lực cho nhân viên chính phủ. Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nhiều lãnh đạo công nghệ cho các vị trí trong nội các 2.0. Ảnh: New York Times Trong bài viết trên X, Kupor cảm ơn ông Trump và nói cơ hội này giúp ông có thể làm việc với Elon Musk và Vivek Ramaswamy – hai lãnh đạo của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), ủy ban non trẻ chịu trách nhiệm cắt giảm chi tiêu và quy định của chính phủ. Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng chọn Sriram Krishnan làm cố vấn chính sách cấp cao về trí tuệ nhân tạo tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng. Krishnan có thời gian dài làm việc trong các hãng công nghệ như Microsoft, Meta, Twitter, Snap và Yahoo. Trước đây, ông "tạm thời" điều hành X sau khi Musk mua lại nền tảng này với giá 44 tỷ USD vào năm 2022. Musk, người giàu nhất thế giới, nổi lên như một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump. Krishnan có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với David Sacks, một tên tuổi công nghệ nổi bật khác. Đầu tháng này, ông Trump xướng tên Sacks làm cố vấn tiền điện tử và AI của Nhà Trắng. Cũng trong hôm 22/12, ông Trump đã chọn Ken Howery, đồng sáng lập PayPal, làm đại sứ Mỹ tại Đan Mạch. Ông bổ nhiệm Michael Kratsios, CEO công ty khởi nghiệp công nghệ Scale AI, làm giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng. Kratsios từng là giám đốc công nghệ trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Ngoài ra, Trump còn chọn cựu Giám đốc Uber Emil Michael làm thứ trưởng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật. Các lãnh đạo công nghệ đã ca ngợi những lựa chọn của ông Trump trên mạng xã hội. Cựu Giám đốc điều hành Meta David Marcus gọi đây là "lựa chọn đáng chú ý", trong khi CEO Box Aaron Levie nhận xét chúng "rất mạnh mẽ". Kể từ khi ông Trump giành chiến thắng, một loạt các công ty công nghệ đã quay sang ủng hộ, trái ngược hoàn toàn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông, khi ngành công nghiệp nói chung duy trì mối quan hệ căng thẳng với ông. Amazon, Meta và CEO OpenAI Sam Altman công bố quyên góp 1 triệu USD mỗi bên cho ủy ban nhậm chức của ông Trump. Những tuần gần đây, các lãnh đạo của Thung lũng Silicon cũng tăng cường đến thăm tư gia Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử ở Palm Beach, Florida. (Theo CNBC)