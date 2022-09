Ảnh: Giấc ngủ tạm của trẻ nhỏ miền biển Thừa Thiên - Huế tại nơi trú bão

Chị Đăng Linh (trú phường Thuận An, TP Huế) ôm con trai mới 8 tháng tuổi, nở nụ cười và gửi lời cảm ơn chính quyền và trường Thuận An cho hai mẹ con chị có nơi trú bão an toàn. Chị kể, bản thân chị đưa con đi trú bão, còn chồng vẫn phải ở nhà để bảo vệ tài sản và nhà cửa.